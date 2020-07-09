TÜİK rakamları sizi kurtarmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni yalanlarla savunmayı bırakması gerektiğini söyleyerek “Sizi TÜİK’in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki yılını değerlendiren Akşener, “Dolar bugün 6.58’ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı millî gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış. Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş. Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip. Önerim Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır. Sizi TÜİK’in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz” diye konuştu.

Şu rakamlara bakar mısınız?

“Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığı itirafnamesi, biz yazmadık onlar yazdı. Deniyor ki; hazine yardımları ödeneği 130 milyardı 136 milyar liraya çıktı. Görev zararı 91 milyar 300 milyon lira” diyerek konuşmasını sürdüren Akşener, “Hiçbir özel şirket bu kadar zarar edeni orada oturtmaz. Kara yolları Genel müdürlüğünün yap işlet devlet projelerinin garanti ve katı ödemeleri de etkili oldu. Verilen taahhüt 2019 yılı sonunda 17 milyar dolara yaklaştı. Tam 116 milyar 450 milyon lira. Yani pandemi nedeniyle vatandaşa dağıtılan paranın 11 katından fazla. EYT’lilere maaş bağlanması için gereken para sadece 10 milyar lira. Şu rakamlara bakar mısınız?” dedi.

Milletin sesini duyun artık

Bakkalda, markette, manavda fiyatların ortada olduğunu ifade eden Meral Akşener şunları söyledi: “İşsiz gençlerin, emeklilerin, EYT’lilerin durumu ortada. 148 lira zam ortada. Emeklilere günlük 5 TL zam ortada. Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl uçan ekonomi oluyor? Sözüm ona dünya bize hayran, Avrupa bizi kıskanıyor.” Grup toplantısında TÜM EMEKDER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ve Marmara EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Başkanı Gönül Boran Öztürk’e kürsüyü bırakan Akşener, “Sayın Erdoğan’a açık ve net bir çağrı yapıyorum. Tarih kendisini Saraya kapatanların sebep olduğu felaketlerle doludur. Vatandaşı duymazsan o makamlarda durmaya hakkın yoktur. Vatandaşı gör, insanımızı duy artık. Sana o koltuğu veren aziz millettin sesini duy artık” diye konuştu.