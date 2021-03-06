"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

‘Türkiye, 2002’nin gerisine düştü’

06 Mart 2021, Cumartesi 17:30
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “2021 yılında 2002’den de geriye gidilmesi bizi üzüyor. Bu millet bunu hak etmiyor. Kimsenin Türkiye’yi 1990’lı yıllara döndürmeye hakkı yok” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Muğla’da partisinin 1. Olağan Bodrum İlçe Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Babacan şu ifadeleri kullandı: “İnsan Hakları Eylem Planı’nda masumiyet karinesi, ayrımcılık yasağı, hukuk güvenliği demişler. Bu ilkeler imzamız olan uluslararası sözleşmelerde de Anayasa’da da yazıyor. Yeni mi hatırlıyorsunuz? Bakın Avrupa Birliği müzakerelerine başlarken 2002 yılında benim de katıldığım bir toplantıda Kopenhag Zirvesi’nde iki yıllık reform süreci öngörüldü. ‘Eğer iki yılda Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılarsa tam üyelik müzakereleri başlayabilir’ denildi. İki yılda anayasal düzenleme ve yasal değişikliklerle yeterince karşılandı ve müzakerelere başladık. 2021 yılında 2002’den de geriye gidilmesi bizi üzüyor. Bu millet bunu hak etmiyor. Kimsenin Türkiye’yi 1990’lı yıllara döndürmeye hakkı yok.”

Hakikatin hiçbir suretiyle ilgilenmiyorlar

Babacan “Açıklanan reform paketinin AB ile yürütülen sürecin bir parçası olduğunu öğrendik” diyerek şunları anlattı: “Takvim sıkışmış. Bir AB destek paketi var, o paketin içinde de bu reformların açıklanmasıyla ilgili unsur var. Bu açıklama bizim kendi vatandaşlarımız için mi, yoksa AB ile ilişkileri idare etmek için mi? Yakında hepsi ortaya çıkar. Biz uygulamaya bakarız.” Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Babacan, “Dar gelirli vatandaşa yaptıkları sınırlı yardımları propaganda makinesini çalıştırarak duyuruyorlar. Oysa Türkiye, sosyal yardımların milli gelire oranı oldukça düşük bir ülke. Panayırlarda, lunaparklarda, sirklerde aynalar vardır. Bakınca farklı görürsünüz. Hakikatin hiçbir suretiyle ilgilenmiyorlar” dedi.  

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak

    Aşı üreticisi şirketler milyarlarca dolar kazandı

    ABD, İsrail'i suça teşvik ediyor

    Esnafa çare olmadı

    ‘Yüz yüze sınav’ istenmiyor

    Dünyada son 24 saat

    Her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

    Haftalık vaka sayılarında dikkat çeken noktalar

    Biden'ın trilyon dolarlık destek paketi 49'a karşı 50 oyla kabul edildi

    Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam ediyor

    Türkiye'de son 24 saatte 11770 vaka ve 64 ölüm gözlemlendi

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    'Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi çok önemli bir gelişme'

    Erdoğan'dan Stoltenberg'e Türkiye değerlendirmesi teşekkürü

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Çiftçiler yağmur duasında

    ‘Türkiye, 2002’nin gerisine düştü’

    Normalleşme döneminin ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

    Meriç’te bir facia daha

    Fezlekelere gözü kapalı evet demeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ın yapamadığı...
    Genel

    İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçiden mektup var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: Aristo ve Eflatun’u boğan madde ayağımı da ıslatamadı
    Cevher İLHAN

    Zihniyet değişimi nasıl olur?
    Adnan NACİR

    “He” demeli normalleşme
    Rifat OKYAY

    Kör olanın inadı!..
    Misbah ERATİLLA

    Taziyede uyanmak
    Davut ŞAHİN

    Millî yas ilân edilmeli (idi)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.