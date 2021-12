Türkiye, bu gerilimden bıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan teftişe değindi.

“Bu millet millî iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın” ifadelerini kullanan Akşener şunları kaydetti: “Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye, bu millet gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin.”

