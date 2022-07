Ülkeyi temerrüt çukuruna düşürürlerse iş zorlaşacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz iktidara geldiğimizde 6 ayda bu krizi çözeriz ama ülkeyi temerrüt çukuruna düşürürlerse işimiz zorlaşacak” dedi.

Babacan, ‘Doğu Karadeniz Programı’ kapsamında dün partisinin Trabzon’un Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın açılış törenine katıldı. Babacan, burada, “Bu topraklar her şeyin en iyisine layık, her şeyin en iyisini hakediyorsunuz ama maalesef ülkemiz iyi yönetilmiyor. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz çok ciddi bir uyarı yaptım; tarihe not düştüm dedim ki, ‘bakın Türkiye Cumhuriyeti şu anda büyük bir temerrüt riski ile karşı karşıya’ CDS (Kredi Risk Birimi) diye bir şey var duymuşsunuzdur... Temel riskleri gösteriyor; 800’e çıktığında uyardım dedim ki ‘risk yükseldi’. Şu anda 900 civarında dolaşıyor, dolar kuru aldı başını gitti. Allah korusun ülkemizi öyle uçurumun eşiğine getirdiler. Temerrüt ne demek biliyor musunuz? Temerrüt demek paranızla benzin, doğal gaz bulamamak demek. Buradan hükümeti tekrar uyarıyorum, uçurumun eşiğine getirdiniz artık şu direksiyonu kırın uçurumdan dönün; perişan olmayalım, inanın bu halk perişan olur” dedi.

Ankara - anka