Uyduruk gündemlerle işgal ediliyor

Demokrat Parti Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Turfan, ülke gündemin uyduruk gündemle işgal edildiğini belirterek, “Tencere de taş kaynıyor. Akşamları çocuklar aç yatıyor” dedi.

Hükümetin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen Resul’un ümmetiyiz” diye iktidara geldiğini hatırlatan Adnan Turfan, “Fakiri daha fakir. Zengini daha zengin yaptınız. şeker yüzde 340, motorin %280 oto gaz yüzde 230, ayçiçek yağ yüzde 210, et yüzde 150,mutfak tüpü yüzde 150, ekmek ve un yüzde 140,ulaşım yüzde 140 zam TÜİK enflasyon rakamı yüzde 69.7 yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yaparsa AKP yapar. Hatırlatayım istedim uyduruk gündemle unutturulmak istendi” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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