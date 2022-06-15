Uysal: 7 ay sonra fiyasko

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifini eleştirdi. Anadolu’da çalışan uzman hekimlerle konuştuğunu belirterek sorunları ve çözüm önerilerini tek tek listeledi.

Uysal ayrıca, sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması durumunda ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin hekimin istifa edebileceği ikazında bulundu. Sağlık sistemindeki sorunların kartopu gibi büyüdüğünü, en büyük sıkıntıyı “varsın giderlerse gitsinler!” denilen hekimlerin yaşadığını dile getiren Uysal, Hekimlere Aralık ayında özlük haklarında iyileştirme müjdesi verilmişti. 7 ay sonunda gelinen nokta, fiyasko” dedi.

Çözüm önerilerini sundu

Gültekin Uysal, açıklamasında hekimlerinin sıkıntılarını giderilmesi izin tekliflerini de şöyle sıraladı: “Şiddete karşı yasa çıkması kadar önemli olan, hepimizin hekime şiddeti tel’in edecek açıklama ve kampanyalara katılması. Hekim maaşlarına en az yüzde yüz zam yapılması. Performans ödemesinin her hekime ve adil olarak yapılması. Ek göstergenin bütün hekimler için 7200 olarak belirlenmesi. Birinci basamağın güçlendirilerek ikinci ve üçüncü basamaktaki iş yükünün azaltılması.”

Ankara - Ahmet Terzi