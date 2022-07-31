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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zamlardan bıktık, hükümetten yıldık

31 Temmuz 2022, Pazar 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ziyaret ettiği esnaf, “Zamlardan bıktık, etiketleri değiştirmeye yetişemiyoruz. Bu hükümetten de yıldık, vatandaşıyla dalga geçen bir hükümet var, enflasyonla ilgili. Porsiyonları azaltın, şöyle yapın böyle yapın diye kendileri şatafatlı yaşarken vatandaşına böyle şeyler söylüyorlar. Biz de halkını düşünen bir başkan istiyoruz, yeter artık” dedi.

Akşener,  yurttaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi. Akşener, vatandaşlara hitap etti. Bir vatandaşın “Türkiye’yi satıyorlar” sözleri üzerine Akşener, “Sakarya’da bir emlakçı kardeşim dedi ki ‘Abla ben Türkiye’nin namusunu satıyorum’ tövbe tövbe dedim ne diyorsun sen? Dedi ki; ‘400 bin dolara ev sattım 8 kişi vatandaşlık aldık.’ Böyle bir ülke olamaz. Bu ülkenin vatandaşlığını satışa çıkarmak olamaz. Bir ülke için ayıptır, günahtır gerçekten itibarsızlıktır.”

Akşener, Susurluk’ta esnafı ziyaret etti, dertlerini dinledi. Akşener’in, “İşler nasıl” diye sorduğu esnaf, “Nasıl diyeyim 1 yılı doldu, ekim ayında açılmıştık. Arkada kahve makinamız var. İlk açtığımızda 65 liraya kahve satıyorduk şu anda 150 lira. O günden bugüne en az 3-4 kata varan bir fiyat değişimi yapmak durumunda kaldık. İnsanların alım gücü ona göre. Geçen ayki elektrik faturamız 17 bin lira. Bakın içerisi hamam gibi iki tane klima çalıştırmaya uğraşıyorum” cevabını verdi.

Balıkesir - anka

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