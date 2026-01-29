"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

İbrahim Günaydın Hoca’nın duâyla vedâsı...

Ramazan AYDEMİR
29 Ocak 2026, Perşembe
Ehl-i ilim ve takva sahibi eğitimci kardeşimiz İbrahim Günaydın da sessiz sedâsız dünyadan göçtü; hastalığından önce Yeni Asya’da yazdığı ve cebimde taşıdığım “dünyada garip bir yolcu gibi yaşa” yazısına uygun yaşadı…

İbrahim Hoca, hizmetini perde arkasında yapar hiçbir zaman öne çıkmazdı. Hatta Cevher İlhan kardeşimizin Fidan dershanesinde yaptığı “içtimaî dersler”e müzâheret ederdi.

Yayınlanan son makalesinde “Bu kısacık dünyaya yatırım yaptığımız gibi ebedî hayat için daha fazla yatırım yapmalı, orası için; mesken, arsa, at, kat, yat, yiyecek ve içecekler hazırlamalıyız” diye yazmıştı.

Ve Sevgili Peygamberimizin (asm) “Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazı asla terk etmezdiniz” hadisini hatırlatmıştı. En sonunda da vefâtıyla verdiği mârifet dersiyle kalmamış; “İman, sabır, şükür, Kur’ân ve Sünnet üzere kalınız…” duasıyla vedâ etmişti…

Biz de İbrahim Günaydın Hocanın duasına binlerce “amin” diyor, kendisinin sevgili Peygamberimizin (asm) ve üstadımız Bediüzzaman’ın komşusu olmasını temenni ediyor, ruhuna hediye ettiğimiz Fatihalardan ve dualardan haberdar olmasını Rabbimizden niyâz ediyoruz…

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde

    Hukuk susarsa zulüm konuşur

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı

    Günde 330 esnaf iflas etti

    O masada ne işiniz var?

    AKP millet iradesine yabancılaştı

    Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

    İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

    Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

    Gençlik ve aile gündemimizde olsun

    AB, Rusya’dan gaz ithalatını durduruyor

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor

    2 dişi, hamburgerden çıkan kemik sebebiyle kırıldığı için 1 milyon liralık dava açtı

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    ''Avrupa uyandı''

    Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmaya ilişkin BM'den açıklama: Gerçekten çok endişeliyiz

    Netanyahu yine tehdit etti: "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde
    Genel

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı
    Genel

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.