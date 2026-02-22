Mihmandar-ı Resul'ün Nurlu misafiri -2- Bediüzzaman burada itikafa girerdi

Üstadın İzinde Camiler

Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret edenlere aşikâr olduğu üzere, caminin ve türbenin civarı sultanlardan âlimlere, sadrazamlardan hanım sultanlara, alimlere kadar birçok büyük zata haşir sabahına kadar sürecek misafirhane görevini ifa etmektedir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî de çok defalar bu mübarek mekânları ziyaret etmiş, kâh tepelerinden Haliç'i seyrederek yaptığı tefekkürlerden bizlere engin hakikatler damıtmış, kâh Ramazan aylarında caminin bir küçük odasında itikafa girmiş, ahiret azıklarını toplamıştır.

Nurun kahramanları Eyüp sultan’da

Bediüzzaman Hazretlerine talebe olma şerefine nail olan ve ömürlerini Risale-i Nurlara hizmete adayan Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Bekir Berk, Mehmet Kutlular, Mustafa Nezihi Polat, Mehmet Emin Birinci, Mehmet Nuri Güleç, Ahmet Aytimur, Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur, Cemile Sungur, Emine Sungur, Zeynep Münteha Kurşunoğlu (Polat), Taceddin Durmuş gibi birçok zat da Eyüp Sultan Kabristanında medfundur.

