ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Mihmandar-ı Resul'ün Nurlu misafiri-1 - Bediüzzaman ve Eyüp Sultan Camii

Naciye K. DOYRAN
21 Şubat 2026, Cumartesi
Üstadın İzinde Camiler

Mihmandar-ı Resul'ün Nurlu misafiri -1- Bediüzzaman ve Eyüp Sultan Camii

"Sultan Eyüp Camii’nin mahfelindeki küçük bir odaya, çok defa girdiğim gibi, bu defa da girdim. Düşündüm ki, ben üç cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi, İstanbul’da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir, yolunu düşünmeli." (Lem'alar, 26. Lem'a, 10. Rica)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin bu tefekkürüne mekân olan Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un ilk selatin camisidir. Resulullah (asm) Medine'ye hicret ettiğinde, onu evinde misafir eden Halid bin Zeyd (ra), İstanbul'un fetih müjdesine nail olabilmek gayesiyle ilerlemiş yaşına rağmen Emevî ordularının 669 yılındaki İstanbul kuşatmasına katılmış, hasta olup vefat ettiği için surların civarına defnedilmişti. Kur'ân'a ve Peygamberimize (asm) saygısı, hürmeti gören gözler, hisseden gönüllerce maruf Âl-i Osman da fetihten hemen sonra Akşemseddin Hazretlerinin mübarek kabrini bulmasıyla bu mübarek Sahabeye en güzel saygıyı, hürmeti göstermiş, "el üstünde" tutmuştur adeta. Hocasının keşfinin ardından Eyüp el-Ensarî için bir türbe yaptıran Fatih Sultan Mehmet, 1458-1459 yıllarında Eyüp Sultan Camii'ni, medrese, imaret, hamamıyla beraber bir külliye halinde imar ettirmiştir. 

Ramazan'ın manevî durağı

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bütün Osmanlı tarihi boyunca Ramazan ayında ve mübarek gün ve gecelerde, başta saray erkanı olmak üzere Osmanlının Müslüman tebaasının baş ziyaret mekânıydı. Hatta o kadar önemliydi ki Osmanlı için Mihmandar-ı Rasulullah, Osmanlı Padişahları tahta çıktıkları ilk Cuma günü Topkapı Sarayı’ndan saltanat kayığı ile Haliç’e geçip, Bostan İskelesi adlı iskeleden karaya çıkarak Cülüs Yolu üzerinden Eyüp Sultan’ın huzuruna gelmekte, burada Peygamber Efendimizin (asm) kılıcını kuşanarak tahta geçmiş olmaktaydılar. 

Menderes talimatla tamir ettirdi

1766 zelzelesinde büyük zarar gördüğü ve 1776’da Sadrazam Derviş Mehmed Paşa tarafından tamir edildiği kayıtlarda belirtilen Eyüp Sultan Camii, bu tamirin yeterli olmaması sebebiyle 3. Selim tarafından 1798-1800 yılları arasında yeniden yaptırılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin ifade ettiğine göre cami ilk yapıldığında avlunun iki tarafında önleri revaklı medrese odaları vardı. Cami, ortada kubbe, yanlarda yarım kubbelerden oluşan dikdörtgen biçimindeydi. Yeni haliyle Osmanlının klasik dönem eserlerine güzel bir örnek olarak inşa edilen Eyüp Sultan Camii’nin son tamiri, dönemin başbakanı Adnan Menderes’in özel talimatı ile Vakıflar İdaresi tarafından 1956-1958 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 

(Devamı Yarın)

