Oruç tutmanın farz olduğunun delili nedir?

Ramazan Fıkhı

Ramazan ayında ergen ve akıl sahibi Müslümanların oruç tutmalarını Allah şu ayetle emrediyor: “Ey iman edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Tâ ki, günahlardan sakınıp takvaya eresiniz… O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir. Kim bu aya erişirse, orucunu tutsun. Bu ayda hasta olan veya yolda bulunan, tutamadığı günler kadar, başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk dilemez. Tâ ki, güçlük çekmeden oruç günlerinizi tamamlayın. Sizi doğru yola iletmesinden dolayı Allah’ı tekbir ve tazim edin. Böylece Ona şükretmiş olursunuz.”1

Peygamber Efendimiz (asm) Ramazan orucunun farz olduğunu şu hadisinde bildiriyor: “İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in Onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için haccetmek.”2

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 185.

2- Buharî, İman, 34, 40.