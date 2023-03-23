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23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Dr. Sigrid HUNKE

23 Mart 2023, Perşembe 00:28
Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

Dr. Sigrid HUNKE: (1913-1999, Alman felsefe doktoru,) İslâm medeniyetinin, Batı medeniyeti üzerine yaptığı büyük tesirleri vesika ve delilleri ile ortaya koymuştur. Batı medeniyetinin, İslâm medeniyetinin devamı olduğu fikrini açıkça müdafaa etmiş, Fas’ta iki yıl kaldıktan sonra yaptığı araştırmalar sonucu İslâmiyet’i benimseyerek Müslüman olmuş ve Cemile Bacı ismini almıştır. Araştırmaları sonucu anlatıyor:  

Avrupa’nın Zihnî Dönüşümünün Altında İslamiyet Var

“Yazı yazmasını bilmeyen Batı, aradan asırlar geçtikten sonra ilk defa onu ithal, arkasından hususî imalâta geçme ihtiyacını duyunca kağıt, Bağdat’ta fikren yükselen uyanık İslâm medeniyetinin bir şeref sahifesi olur. Batı, nihayet kültürün en mühim yapı taşlarından biri, zihnî hayatın emsalsiz kirişi olan bu faydalı maddeyi, Sicilya ve Endülüs Müslümanlarından öğrenir.

Bu kağıt, yeni bir devir açar. İlim, bir sınıfın imtiyazında kalmaktan kurtulur. O, bütün dimağları çalışmaya davet eder. Kağıt, zihnî hayatın bugüne kadar yerine başkası konulamayan bir nâkilidir (taşıyıcısı). Müslümanların, dünyanın kültür ve ticaretini ileriye götüren bir camia oldukları, daha fakir Batı’ya, kültür ve ticaret nimetlerini sundukları devrin hatıraları, muhtelif şekiller içinde bugün hâlâ yaşamaya devam etmektedir.”

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