Avustralya Nur Vakfı’ndan halka açık iftar

Avustralya Nur Vakfı, ‘Halka Açık İftar Dâvet’ geleneğini bu sene de devam ettirdi.

Ramazan ayı boyunca her Cumartesi düzenlenen halka açık iftar davetinin ilkine 450 kişi katıldı. Vakıf yöneticileri, “Ramazan ayı boyunca her hafta verilmekte olan iftar yemeği ile farklı milletten insanların tanışıp kaynaşmasına vesile olunuyor” dedi.

Vakıf olarak iftar dâvet listesi oluşturmadıklarını söyleyen Vakıf Başkanı Fatih Yargı, “Genelde kuruluşlar iftar davet listesini seçkin kişilerden oluştururlar. Bu listeye girebilmek için ya o kuruluşun üyesi veya seçkin bir kişi olmanız gerekiyor. Avustralya Nur Vakfı olarak bizim listemiz yok. Seçkinlerimiz de yok. İftarlarımız herkese açık. Ramazan ayı boyunca 4 iftar yemeği veriyoruz. Ortalama her iftara 450-500 kişi katılıyor. Valla çok da iyi oluyor. Aileler çoluk çocuk iştirak ediyor. Her renkten her dilden insanlarla kardeşçe iftar yemeğimizi yiyor, teravihlerimizi kılıyoruz. İyi ki varsın Avustralya Nur Vakfı!’’ Vâkfın bu seneki halka açık iftar dâvetleri 18, 25 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. İftar dâvetleri, Sunshine Road Sunshine’da bulunan vâkıfın merkez binasında yapılıyor. Avustralya’da yayın yapan dunya.com.au da Avustralya Nur Vakfı iftar programına geniş yer verdi.