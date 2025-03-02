Dua ayı Müslümanlara huzur getirsin... “Bahtiyar” Almanlardan Ramazan mesajları...

ALMAN DEVLET ADAMLARI YAYINLADIKLARI MESAJLARLA RAMAZANI TEBRİK ETTİLER. “ORUÇ VE DUA” AYININ MÜSLÜMANLARA HUZUR VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLEDİLER.

STEİNMEİER: TEFEKKÜR DOLU ZAMAN DİLERİM - HUZUR, BARIŞ, SAĞLIK GETİRSİN DİLEKLERİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender bütün Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyor" denildi.

Alman siyasetçilerden anlamlı Ramazan mesajları geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ramazan ayı dolayısıyla Müslümanlara tebrik mesajı gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ramazan mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tüm Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyor." ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, huzurlu ve mübarek bir Ramazan ayı diledi.

Müslümanların gün batımında bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtıkları bir zamanın başladığını aktaran Baerbock, "Bugünkü düşüncelerim özellikle günlük yaşamları krizler, savaşlar ve çalkantılarla gölgelenmeye devam edenlerle birlikte. Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor. Orada şenlikli bir Ramazan söz konusu değil. Gazze'de savaş derin yaralar açtı ve gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde hâlâ sıkıntı var. Silahlar sussa bile mutlu bir kutlama yapmak pek mümkün değil. Çocukları öldürülen aileler asla eskisi gibi bir araya gelemeyecek." mesajını paylaştı.

Ramazanı barış ve özgürlük içinde kutlamak

Suriye'de insanların yeni bir umut bulduğunu ifade eden Baerbock, şunları kaydetti: "Diktatör (Beşar) Esad'ın devrilmesinden sonra ülke nihayet yeniden özgürlüğe benzer bir nefes alıyor. Bu krizler ve çalkantılar karşısında eminim ki buradaki pek çok insan da bu Ramazanı barış ve özgürlük içinde bir arada yaşayabildiğimiz için şükrederek kutluyordur."

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya'daki tüm Müslümanların Ramazan ayını kutlayarak sağlık ve neşe diledi. Sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Faeser, "Bu oruç ve dua ayı Müslümanlara huzur ve mutluluk getirsin." ifadelerini kullandı.