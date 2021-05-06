Güzel haberler

Ramazan ayının güzelliği gelen haberlere de yansıyor. İşte bunlardan üçünü aşağıda okuyabilirsiniz.

Saldırgana Ramazan affı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde geçen ay bir camiye İslamofobik saldırı düzenleyen zanlının, cami yönetimince affedildiği belirtildi. Moorhead Fargo İslâm Merkezi yöneticilerinin, saldırıdan sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikâyetlerini geri aldıkları ifade edildi. İslâm Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, Ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu belirterek 22 yaşındaki Enderle’yi ve ailesini Ramazandan sonra camiye dâvet etti. Ghauri, “Gece karanlık yerine lütfen gündüz camiye gel ve bizimle konuş. Eminim ki birçok ortak zeminde buluşacağız. Sevgi, nefretten çok daha güçlüdür.” ifadelerini kullandı. New York - aa

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ABD’de bir ilk daha

ABD’nin en eski ve seçkin eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde öğrenci topluluğunun başkanlığına tarihinde ilk kez Müslüman bir öğrenci seçildi. Müslüman öğrenci Bayan Galal, Yale Üniversitesi öğrencilerinin oylarının yüzde 56’sını alarak Yale Koleji Konseyi Başkanı oldu. 320 yıllık üniversitede öğrenci başkanı olarak seçilen ilk Müslüman olan Galal, “Müslüman bir kadın olarak beni ve benim gibi insanları savunan diğer insanlar sayesinde bunu başardım.” dedi. Bayan Galal’ın kız kardeşi Ayah Galal da Connecticut eyaletinde ekrana çıkan ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçmişti. New York - aa

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Empati için oruç tuttu

ABD’li hava yolu şirketi American Airlines’ın Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğu belirtti. Parker, Linkedİn sitesinden yaptığı paylaşımda, havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu duyurdu. Parker, 15 saat bir şey yemeyip içmediğini belirterek, “Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı.” ifadesini paylaştı. New York - aa