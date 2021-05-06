"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Güzel haberler

06 Mayıs 2021, Perşembe 23:43
Ramazan ayının güzelliği gelen haberlere de yansıyor. İşte bunlardan üçünü aşağıda okuyabilirsiniz.

Saldırgana Ramazan affı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde geçen ay bir camiye İslamofobik saldırı düzenleyen zanlının, cami yönetimince affedildiği belirtildi. Moorhead Fargo İslâm Merkezi yöneticilerinin, saldırıdan sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikâyetlerini geri aldıkları ifade edildi. İslâm Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, Ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu belirterek 22 yaşındaki Enderle’yi ve ailesini Ramazandan sonra camiye dâvet etti. Ghauri, “Gece karanlık yerine lütfen gündüz camiye gel ve bizimle konuş. Eminim ki birçok ortak zeminde buluşacağız. Sevgi, nefretten çok daha güçlüdür.” ifadelerini kullandı. New York - aa

***

ABD’de bir ilk daha

ABD’nin en eski ve seçkin eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde öğrenci topluluğunun başkanlığına tarihinde ilk kez Müslüman bir öğrenci seçildi. Müslüman öğrenci Bayan Galal, Yale Üniversitesi öğrencilerinin oylarının yüzde 56’sını alarak Yale Koleji Konseyi Başkanı oldu. 320 yıllık üniversitede öğrenci başkanı olarak seçilen ilk Müslüman olan Galal, “Müslüman bir kadın olarak beni ve benim gibi insanları savunan diğer insanlar sayesinde bunu başardım.” dedi. Bayan Galal’ın kız kardeşi Ayah Galal da Connecticut eyaletinde ekrana çıkan ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçmişti. New York - aa

***

Empati için oruç tuttu       

ABD’li hava yolu şirketi American Airlines’ın Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğu belirtti. Parker, Linkedİn sitesinden yaptığı paylaşımda,  havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu duyurdu. Parker, 15 saat bir şey yemeyip içmediğini belirterek, “Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı.” ifadesini paylaştı.  New York - aa

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukla inatlaşılmaz

    Depremzedeleri unuttular

    Bir defalığına 1100 değil, her ay 2000 TL verilsin

    Tonlarca ürün çöpe gidiyor

    155 milyon insan gıda güvensizliği yaşıyor

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Güzel haberler

    'Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz'

    100 bin ton patates çürüdü

    Türkiye'nin son 24 saati

    Hindistan'da uzmanlardan 3'üncü dalga uyarısı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Millet İttifakı 128 milyar doların peşini bırakmıyor

    Küresel gıda fiyatları 11 aydır yükseliyor

    Yüzde 53: Demokratik bir ülke değiliz

    Vak’a sayısında tablo skandalı

    AYM’den ‘kamera kayıt’lı hak ihlali kararı

    ABD'den Rusya'ya 'tehlikeli eylemlerini durdur' uyarısı

    Fuat Oktay'dan 'tam kapanma' açıklaması

    1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ile uğraşanlar hukukla inatlaşıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Dakikası milyon değen gece: Kadir Gecesi
    Genel

    Hukukla inatlaşılmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bezdiren tavır
    Cevher İLHAN

    Asıl garabet
    Osman ZENGİN

    Mezar başında klârnet çalınır mı?
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçinin temel gıdası
    Şükrü BULUT

    Hürriyet ile ekmek makasındaki korona

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.