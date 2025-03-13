Karamürsel’de ihlâs ve uhuvvet iftarı

Karamürsel Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Temsilciliğinde Geleneksel İftar Programı düzenlendi.

Ramazan; fedakârlık, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik gibi bağların pekiştiği bir aydır. Biz de bu vesile ile düzenlediğimiz iftar programında bir araya geldik. İhlâs ve uhuvvetin hissedildiği programda hanımlar için de yer ayrıldı. Programa beylerden olduğu gibi hanımlardan da yoğun bir katılım oldu. İftar ile başlayan program, sırasıyla; akşam namazı, namaz dersi, yatsı namazı, teravih, çay ve tatlı ikramı, imanî ders eşliğinde sona erdi.

Katılanların gözlerinde iftar sevinci ve huzuru görülürken, bazı katılımcılar duygularını şöyle ifade etti: "Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu tür faaliyetler daha sık olmalı." "Bu programa vesile olan ve emeği geçenlere dua ve teşekkürlerimizi sunarız."

SABAHA KADAR SÜREN OKUMA PROGRAMI

Program, gençlerin sabah namazına kadar süren okuma programıyla devam etti. Gençler, Risale-i Nur dersi okudu ve hizmete dair neler yapılabileceği hususunda fikirlerini belirtip sohbetler ettiler.

Üstad Bediüzzaman'ın “Bir adamın imanını kurtarmak, on mü’mini velayet derecesine çıkarmaktan daha sevaplı bir hizmettir.” prensibi ile bu yolda gayret edeceklerini ifade eden ihlâslı gençler bu faaliyetten memnun ayrıldılar.

Süleyman Alp Özcan - Abdurrahman Önbaş - Kocaeli