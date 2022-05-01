Son teravih namazı hüzünle eda edildi

Yurt genelinde vatandaşlar ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Daha nice Ramazanlara, oruçlara ve teravihlere sağlık, afiyet, huzur ve barış içinde ulaşmak için dualar edildi.

Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, Ramazanın son teravih namazı için saf tuttu. Eyüp Sultan Camisi'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. AA

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