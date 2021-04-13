Viyanalı Papaz: Ramazan, ayların sultanıdır

Viyana’da yaşayan Papaz Martin Rupprecht, “Ramazan, ayların Sultanıdır. Haklı olarak, çünkü yılın geri kalanı bu günlerin ruhu ile şekillenir” dedi.

Viyana’da yaşayan ve Türk toplumu ile dostça ilişkileri olan Papaz Martin Rupprecht, Ramazan ayı için bir mesaj yayınladı. Mesajında Rupprecht, “Sevgili Müslüman dostlarım, Ramazan ayınız başlıyor ve Ramazan, ayların Sultanıdır! Haklı olarak, çünkü yılın geri kalanı bu günlerin ruhu ile şekillenir. Şekillenen bu ruh, öz disiplin, misafirperverlik, dua ve merhamet ruhu ile aşılanır. Ben oruç tutan herkese hayranlık duyuyorum. (…) Bu mübarek ibadet, insan nefsine ağır geliyor, ama bizi ilahi iradeye yaklaştırıyor ve bize ne olduğumuzu gösteriyor; Yaradan’ın armağanlarına bağlı bir insan, yaratıcısının iradesine teslim olmuş bir kul. Bu nedenle Ramazan ayında tüm âlemlerin Yaratıcısına şükretmeyi yeniden öğreniyoruz. Rabbin merhameti, sadece bütün insanlığa değil, bütün canlılara ve hatta bütün yaratılmışlara” dedi.

Ne büyük bir kayıp!

Ramazan ayında Türkiye’de teravih namazlarının camilerde kılınamayacağına da değinen Rupprecht, “Mübarek oruç bizi yenilemek istiyor. Bu yıl bir feragat daha var: Korona salgını sebebiyle, Teravih namazlarının Türkiye’de evlerde kılınması gerekiyor. Ne büyük bir kayıp! Çoğu kişi bunu anlayamaz. Ama Tanrı bize Ramazan ve kısıtlamalar verdi. Bunlar bizim; insanlığa, ahlâka,kardeşlerimizle sevgi içinde büyümemize ve yaşamamıza, kısacası her şeyimize yardım etmelidir. Bir Hıristiyan papaz olarak, sizin için, akşam duâlarımda her gün duâ etmek istiyorum!! Oruç tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum! Ramazan ayı hepinize mübarek olsun” ifadelerini kullandı.