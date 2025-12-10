"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bir Şeriat “Karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese...

Risale-i Nur'dan
10 Aralık 2025, Çarşamba
Suâl: “Gayr-i müslimlerle nasıl müsâvî olacağız?”

Cevap: Müsâvât ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir Şeriat “Karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese, tâzibinden men etse, nasıl benî Âdem'in hukukunu ihmal eder? Kellâ! Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) âdi bir Yahudî ile muhakemesi ve medar-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyubî’nin miskin bir Hristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 182

«««

Şeriat-ı Garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. [...] Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtı bahusus o zamanda delil-i kat’îdir ki, Şeriat-ı Garra müsâvâtı ve adaleti ve hakikî hürriyeti cemî revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. İmam-ı Ömer (ra), İmam-ı Ali (ra) ve Salâhaddin-i Eyyûbî âsârı bu müddeaya delil-i alenîdir.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 95

«««

Cumhuriyet ki adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâm’a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.

Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzî olunmuş olur. “Şüphesiz ki Allah pek kuvvetli ve pek izzetlidir.” (Hac Suresi: 40) hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdat daima hükümferma olacaktır.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 45

«««

Evet, Garb uleması ve feylesofları itiraf ve ikrar etmişler ki “İslâmiyetin kanunları, yüksek bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir.”

Hem Külliyetü’l-Hukuk Kongresinin cemiyetinde, bütün hukukiyyunun toplandığı o kongrede, 1927 senesinde, onun reisi feylesof üstad Shebol (Şebol) demiş ki: “Muhammed’in (asm) beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünkü o zat ümmî olmasıyla beraber, on üç asır evvel öyle bir Şeriat getirmiş ki biz Avrupalılar, iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mes’ud, en saadetli oluruz.”       

Mektubat, s. 256

LÛGATÇE:

âsâr: eserler, izler. (mec: gidişler, meslekler.)

benî Âdem: Âdem oğulları, insanlar.

cemî: bütün.

geda: fakir, kimsesiz, dilenci.

imtisal etmek: uymak, gerekeni yapmak.

inhisar-ı kuvvet: kuvveti tek elde bulundurma.

kellâ: hiçbir zaman, asla.

külliyetü’l-hukuk: genel hukuk.

levazımat: gerekler.

medar-ı fahir: gurur kaynağı, övünme sebebi.

medeniyet-i âmm: herkese, umuma ait medeniyet, bütün insanlığa ait olan medeniyet.

mürafaa: duruşma, yüzleşerek muhakeme olma.

müsâvât: eşitlik.

müsâvî: eşit, denk.

revâbıt: bağlar, ilgiler.

sadr-ı evvel: İslâm’ın ilk döneminde yaşayanlar.

tâzib: azap verme, eziyet etme.

tevzî olunmak: dağıtılmak.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kumar bataklığı toplumu çürütüyor

    Dünyada ilk: Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasak

    BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı için "kış" uyarısı

    Şam’da patlama sesleri duyuldu

    BM'den İsrail'e tepki: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

    Endonezya-Cakarta'da 7 katlı binada yangın çıktı: 22 kişi öldü

    Almanya'da SDP’den başörtüsü yasağına tepki

    Asgari ücret, beklentileri karşılamayacak

    “11’inci yargı paketinde somut ve bağlayıcı hiçbir şey yok”

    Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Vergi adaletsizliğinde birinciyiz

    Dervişoğlu: Bütçenin yedide biri faize

    Cumhur’un elleri ret için kalktı

    İsrail en çok gazeteci öldüren ülke

    İşgal etti, duvar örüyor

    AB: Suriye için tarihî fırsat

    Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

    Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    Japonya'daki 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı - Artçı deprem uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kumar bataklığı toplumu çürütüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.