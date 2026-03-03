"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2026 SALI - YIL: 57

Kâbe’de Hacılar “hu” der Allah!

Osman ZENGİN
03 Mart 2026, Salı
Bir anda, ortalık nasıl karıştı. Atmosferin rengi değişti.

Bir garib, sevimli adam çıkıp, tamamen tabiî hâliyle ve tasannusuz bir şekilde, öyle fazla müzik âleti ve bilgisi olmadan (Bir rahmetli neyzen bana demişti ki “Tekke musikisinin sazı; ney ve deftir”) bir ilâhî okuyor, bütün millete “Allah!” zikri çektiriyor. Hani Cenab-ı Hak, bu dini hiç ummadığımız kimselerin sayesinde de yüceltir ya... İşte bu kardeşimiz de, ona sebeb oldu.

Celâl Karatüre isminde, “esmer vatandaş” diye bilinen bir kardeşimizin, safiyane olarak başlattığı bu iş, artık bir akıma dönmüş, müzik piyasasını bile sallamıştır. Dünyada bile 9. sırada yer almıştır.

Nedir? İş Allah’ın ismini zikretmektir. Bu kardeşimiz de, bu güzel işe vesile oldu? Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’inde?” Kalbler, ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur, huzura kavuşur!”

İşte, mayası sağlam bu milleti, bir asırdan beri, kılıktan kılığa sokup, hokkabaz yapmaya çalıştılar. Ama fıtrat yalan söylemedi, bir kıvılcım sıçradı, bütün âlemi istila etti. Ve herkes Allah’ı zikretmeye başladı. Bundan, mayası bozuk olan, din ve millet düşmanları rahatsız oldu.

Yalnız, bir tehlike var! O da şu; ne dini siyâsete âlet edenler, ne de dinsizliği siyâsete âlet edenler, bu safiyane hareketi siyasetlerine bulaştırmasınlar!

Uzun müddettir, son deminde şekli âcaib hâle gelen, ulema geçinen ulema- i su ve onun gibiler, her sene, Ramazan’ımızı zehir ederdi. Bu sene Allah, Ramazan’da yüzümüzü güldürdü.

“Kâbe’de Hacılar hu der Allah!”

Not: 

Diyarbakır hizmet erlerinden; Abdulkadir Özer’in babası ve Ayhan Şahin kardeşimizin kayınpederi, Elâziz Maden eşrafından, Hayri Özer’in vefat haberini aldım. Merhuma rahmet, akrabalarına başsağlığı dilerim.

