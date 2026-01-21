"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bütün fünun, şu kitab-ı kâinatı mütalâa ediyor

Risale-i Nur'dan
21 Ocak 2026, Çarşamba
(Dünden devam)

Aynen öyle de, “Ve lillâhi’l-meselü’l-a’lâ” [En yüce sıfatlar Allah’a mahsustur. (Nahl Suresi: 60)] ezel ebed sultanı olan Sâni-i Zülcelâl, nihayetsiz kemâlâtını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki, şu âlem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki, her bir mevcut pek çok dillerle Onun kemâlâtını zikreder, pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i Hüsnasının her bir isminde ne kadar gizli manevî defineler ve her bir ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letaif bulunduğunu, şu kâinat bütün mevcudatıyla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki, bütün fünun, bütün desâtiriyle, şu kitab-ı kâinatı zaman-ı Âdem’den beri mütalâa ediyor. Hâlbuki o kitap esma ve kemâlât-ı İlâhiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin öşr-i mişarını daha okuyamamış.

İşte şöyle bir saray-ı âlemi, kendi kemâlât ve cemal-i manevîsini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celîl-i Zülcemal, Cemîl-i Zülcelâl, Sâni-i Zülkemâl’in hikmeti iktiza ediyor ki, şu âlem-i arzdaki zîşuurlara nisbeten abes ve faydasız olmamak için o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin. O saraydaki acâibin menbalarını ve netâicinin mahzenleri olan avâlim-i ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurb-u huzuruna müşerref etsin ve ahiret âlemlerinde gezdirsin. Umum ibadına bir muallim ve saltanat-ı rububiyetine bir dellâl ve marziyat-ı İlâhiyesine bir mübelliğ ve saray-ı âlemindeki âyât-ı tekvîniyesine bir müfessir gibi, çok vazifeler ile tavzif etsin. Mu’cizat nişanlarıyla imtiyazını göstersin. Kur’ân gibi bir ferman ile, o şahsı, Zat-ı Zülcelâl’in has ve sâdık bir tercümanı olduğunu bildirsin.

İşte Mi’racın pek çok hikmetlerinden, şu temsil dürbünüyle, bir ikisini numune olarak gösterdik; sairlerini kıyas edebilirsin.

Sözler, 31. Söz, s. 648

LUGATÇE:

âlem-i arz: dünya, yeryüzü âlemi.

avâlim-i ulviye: yüksek, yüce âlemler, dünyalar.

âyât-ı tekvîniye: Allah’ın varlığını, birliğini gösteren ve 

delil olan varlıklar.

Celil-i Zülcemal: güzellik ve lütufla beraber yücelik ve 

heybet sahibi olan Allah.

Cemîl-i Zülcelâl: yücelik, kibriya, izzet ve heybetiyle 

beraber sonsuz güzellik ve haşmet sahibi olan, Allah.

desâtir: düsturlar, kanunlar, kurallar.

esma ve kemâlât-ı İlâhiye: Allah’a ait isimler, 

İlâhî güzellikler ve mükemmellikler.

fünun: fenler, ilimler.

ibad: kullar.

kurb-u huzuruna: kendi huzuruna, yakınına.

mahfî letaif: gizli güzellikler.

marziyat-ı İlâhiye: Allah’ın rızasını kazandıracak olan 

hâl ve hareketler.

meşher: sergi.

mütalâa: etraflıca düşünme, inceleme, tetkik.

netâic: neticeler, sonuçlar.

öşr-i mişar: onda birin onda biri; yüzde bir.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi, 

her şeyi sanatla yaratan Allah.

Sâni-i Zülkemâl: sonsuz kemâl sahibi ve her şeyi 

sanatla yaratan, Allah.

zîşuur: şuur sahibi.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu hafta yurt genelinde ılık ve yağışlı hava bekleniyor

    Galatasaray, Atletico Madrid'i ağırlıyor

    Bayrağımıza sınır kapısındaki saldırıyla ilgili MSB'den açıklama

    Çatışmaların yeniden başladığı Haseke çevresinde ve Ayn el-Arab'da son durum?

    Maaşlardan ek yüzde 3 kesinti olacak

    İspanya'da ulusal yas

    Saatte 233 milyon faize gitti

    Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Şerif Akay: Terörsüz Türkiye hakikî demokrasi ile olur

    Şara sözümüzü dinlemiyor

    Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

    Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı!

    İstanbul merkezli 3 şehirde ''tefecilik'' operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    ABD merkezli İnsan Hakları Ajansı: İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 4029'a yükseldi

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.