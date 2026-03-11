"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yapay zekâ, işleri elimizden alacak mı?

Süleyman Alp Özcan
11 Mart 2026, Çarşamba
Son yıllarda yapay zekâ (YZ) alanındaki gelişmeler, iş dünyasında ciddi bir dönüşüm başlattı. En çok sorulan soru ise şu: “Yapay zekâ insanların işini elinden alacak mı?” Bu soruya cevap verirken duygularla değil, elle tutulur verilere bakmak gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 tarihli İşlerin Geleceği raporuna göre: 2030 yılına kadar yaklaşık 92 milyon işin teknoloji ve otomasyon sebebiyle ortadan kalkması bekleniyor.

Aynı dönemde 170 milyon yeni iş alanının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bu tabloya göre küresel ölçekte net 78 milyonluk istihdam artışı bekleniyor. Bu veriler, yapay zekânın yalnızca işleri azaltan bir unsur olmadığını; bazı alanlarda kayıplar yaşanırken başka alanlarda yeni imkânların doğduğunu gösteriyor.

Risk Altındaki Meslekler

OECD verilerine göre mevcut işlerin yaklaşık %27’si yüksek otomasyon riski taşıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise küresel işlerin yaklaşık %40’ının yapay zekâdan etkileneceğini belirtiyor.

Bu oranlar özellikle şu alanlarda yoğunlaşıyor: 

Tekrarlanan idarî görevler, Veri giriş işleri, Standart müşteri hizmetleri süreçleri, Rutin üretim hattı görevleri.

Bu tür işler belirli kurallara dayandığı için yazılım ve robotik sistemler tarafından daha hızlı ve düşük maliyetle yapılabiliyor.

Sağlık, eğitim, yönetim, psikoloji, hukuk ve yaratıcı sektörler gibi alanlarda ise insan faktörü hâlâ belirleyici. Empati, iletişim, ahlâkî değerlendirme, sezgi ve karmaşık problem çözme gibi özellikler, makine sistemleri tarafından tam anlamıyla karşılanamıyor.

İşverenlerin önemli bir kısmı yapay zekâyı çalışanların yerine geçirmekten ziyade, verimliliği artıran bir destek aracı olarak kullanmayı planladıklarını ifade ediyor. Bu da insan emeğinin tamamen devre dışı kalmayacağını gösteriyor.

Belirleyici Olan: Nitelik

Asıl mesele, “iş var mı yok mu?” sorusundan ziyade, “hangi nitelikte iş gücü ayakta kalacak?” sorusudur.

Şahsî kanaatim şudur: İnsanların hizmetine, toplumun faydasına yönelik iş yapan hiçbir meslek bütünüyle ortadan kalkmaz. Fakat o mesleğin icra biçimi değişebilir. İşini gerçekten iyi yapan, alanında uzmanlaşan, kendini geliştiren ve yeniliğe açık olan kişiler piyasada yerini korur. Çünkü yapay zekâ; yorum gücü, vicdan, değer üretme bilinci ve insan ilişkisi kurma kabiliyeti gibi özelliklere sahip değildir.

Buna karşılık, işini sıradan yapan, kendini geliştirmeyen ve yalnızca tekrar eden görevlerle yetinen kesim için risk daha yüksektir. Otomasyon sistemleri tam da bu noktada devreye girer. Standart işlemler zamanla robotik sistemlere kayabilir.

Tarih boyunca her teknolojik atılım benzer korkuları beraberinde getirmiştir. Ancak sonuç genellikle aynı olmuştur: Eski bazı meslekler azalmış, fakat yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır.

Bugün de benzer bir süreç yaşanıyor. Veri analizi, yapay zekâ denetimi, etik uzmanlığı, dijital güvenlik, yazılım geliştirme gibi alanlarda ciddi bir ihtiyaç doğmuş durumda. Bunun yanında klasik mesleklerin çoğu da dijital araçlarla daha güçlü hâle geliyor.

Velhasıl, Korku Yerine Hazırlık!

Veriler açıkça gösteriyor ki yapay zekâ tüm işleri ortadan kaldıracak bir güç değildir. Ancak şu gerçeği de görmezden gelmek mümkün değil: Rutin işler azalacak. Nitelik farkı belirleyici olacak.

Robotik sistemler belirli alanlarda daha fazla kullanılacak. Bu süreçte ayakta kalacak olanlar, işini hakkıyla yapanlar ve kendini geliştirenler olacaktır.

Yapay zekâ, insanın yerini alan bir unsur olmaktan ziyade; insanın doğru kullandığında verimini artıran bir araçtır. Mesele, teknolojiye karşı durmak değil; onu insanlığın faydasına yönlendirebilmektir.

