"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Serdi üstüne

Dursun Aydın
11 Mart 2026, Çarşamba
ŞİİR

Toz pembe bir gençlik istedi nefis,

Bilmiyordu hayat ölümle ikiz,

Yaş kemal bulmamış henüz on sekiz,

Hak, kapkara toprak serdi üstüne.

 

Sevdiği kız ile yüzük takmıştı,

Askerlik sonrası plan yapmıştı,

Kendine damatlık takım bakmıştı,

Hak, tabuta bayrak serdi üstüne.

 

Baharı beklerken gönderdi güzü,

Kabuğa bakarken gösterdi özü,

Fenadan bekaya çevirdi yüzü,

Hak, kefenlik kundak serdi üstüne.

 

Dünyada Cenneti arayıp, durdu,

Heyhat! Bulamadı, epey yoruldu,

Bir ağaç gölgesi buldu oturdu,

Hak, sararmış yaprak serdi üstüne.

 

Dört artı bir eve kredi çekti,

Umut bahçesine hayaller ekti,

Güçlüydü, zindeydi, gayet çevikti,

Hak, bir oda emlak serdi üstüne.

 

Anladı ki dünya hizmet yeriymiş,

Ebedî ahiret ücret yeriymiş,

Dünyadan ukbaya hicret yeriymiş,

Hak, tahtadan budak serdi üstüne.

Dursun Aydın
[email protected]

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu
    📷

    83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'

    "Hava sahamızın komşu ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

    İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

    İtalya Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

    "Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdık"

    'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 20 kat daha sert karşılık vereceğiz'

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''

    Trump’ın yalanı çöktü

    İBB davası başladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu
    Genel

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.