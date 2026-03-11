ŞİİR

Toz pembe bir gençlik istedi nefis, Bilmiyordu hayat ölümle ikiz, Yaş kemal bulmamış henüz on sekiz, Hak, kapkara toprak serdi üstüne. Sevdiği kız ile yüzük takmıştı, Askerlik sonrası plan yapmıştı, Kendine damatlık takım bakmıştı, Hak, tabuta bayrak serdi üstüne. Baharı beklerken gönderdi güzü, Kabuğa bakarken gösterdi özü, Fenadan bekaya çevirdi yüzü, Hak, kefenlik kundak serdi üstüne. Dünyada Cenneti arayıp, durdu, Heyhat! Bulamadı, epey yoruldu, Bir ağaç gölgesi buldu oturdu, Hak, sararmış yaprak serdi üstüne. Dört artı bir eve kredi çekti, Umut bahçesine hayaller ekti, Güçlüydü, zindeydi, gayet çevikti, Hak, bir oda emlak serdi üstüne. Anladı ki dünya hizmet yeriymiş, Ebedî ahiret ücret yeriymiş, Dünyadan ukbaya hicret yeriymiş, Hak, tahtadan budak serdi üstüne. Dursun Aydın

