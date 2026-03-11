"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ramazan aynası

M. Fahri UTKAN
11 Mart 2026, Çarşamba
Rahman; Allah'ın bir sıfatı, İbranice ve Aramice "merhamet," fiil olarak sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama, rahmet anlamlarına gelir. Aynı fiil kökü Arapçada da mevcut olduğu halde, sıfat biçimi Aramcadan alıntıya işaret eder.

Besmelede ve Kur'ân-ı Kerîm'in ilk sûresi Fatiha'da kendisini Rahman ve Rahîm olarak tanıtan Allah, kullarına nimet veren, acıyan ve onları bağışlayandır. Allah'ın mahlûkata Rahmân ismiyle tecelli edip rahmet etmesi, kul için her türlü ihtiyacı gidermeyi irade etmesi manasınadır. O halde bu anlamlara bakarak duamızı edelim.

Ya Rahman, sen ki; Ezel'de bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuransın, sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeyerek bütün mahlûkatını ve tabiî bizleri de sayısız nimetlere gark edensin ve bizim hayatlarımız için lüzumlu olan bütün rızıkları veren Rezzak’sın. 

Ya Rahman, şefkat ve merhametinin eserleriyle bütün kâinatı dolduran, Cennet bir cilvesi, ebedî saadet bir parıltısı, dünyadaki bütün rızık ve nimetler birer damlası olan, mü'min kâfir ayırd etmeksizin bu dünyada herkese nimetler veren, yalnız Sen’sin.

Şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en âciz, en zayıftan tut, ta en kavîye kadar her canlıya lâyık bir rızık veriliyor. En zayıf, en âcize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvî bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli, içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Sen,  bütün yaratılmışlara karşı Rahman'sın, merhametlisin, biz de bundan örnek alarak diğer insanlara ve diğer yaratılmışlara karşı merhametli davranmaya çalışıyoruz. 

Rahm (akrabalık) kelimesinin Sen’in Rahman isminden geldiğini bildiren bir kudsî hadis-i şerifte şöyle buyuruyorsun: “Kim akraba haklarını yerine getirirse, Ben de o kimseye iyilik ve lütufta bulunurum. Bunu yapmayana da iyilik ve lütufta bulunmam.”1 Biz de, buna ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) söylediği şu tavsiyeye uyuyor ve akrabalarımıza iyi muamelede bulunuyoruz; “Kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını arzu ederse, akrabalarına iyi muamelede bulunsun.” 2

Nefislerimizin lezzet aldığı cismanî gıdaların ve bedenî lezzetlerin tamamı Sen’in Rahmaniyet hakikatinin cilvesidir. Nefislerimiz, beden diliyle bu gıdaları ve lezzetleri tadarak şükür görevini unutmamakla, nankör olmamakla ve her bir tadışta şükretmesi gerektiğini hatırlamakla mükellef olur. 

Biz mü’minler birbirimizi sevmekte, merhamette ve şefkat göstermekte tek bir vücud gibi olmalıyız. Bu vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlarda acı çekip uykusuz kalırlar, Ya Rahman, Ya Rahîm.

Ya Rahman, bu isminden aldığımız dersle bize yansıyan, fakirlere yardım, cahillere ilim öğretme ve günahkârlara da merhametle dua ediyoruz, Ya Rahman, Ya Rahîm.

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Birr: 10.

2- Müslim, Birr: 20

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu
    📷

    83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'

    "Hava sahamızın komşu ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

    İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

    İtalya Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

    "Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdık"

    'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 20 kat daha sert karşılık vereceğiz'

    İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen Arap-Avrupa ülkeleri, İsrail-ABD büyükelçilerini sınır dışı etsin!

    KKTC, Rum lider Hristodulidis'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınadı

    Erakçi: Amerikalılarla tekrar müzakerenin masada olacağını düşünmüyorum

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''

    Trump’ın yalanı çöktü

    İBB davası başladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu
    Genel

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.