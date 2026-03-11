Bu kimin savaşı?

İsrail’in Gazze’yi işgali sonrası yaşananların bir benzeri ABD ve ortağı İsrail’in İran’a saldırısı sonrasında da yaşanıyor. Uluslararası kamuoyu her geçen gün işgalcilerden desteğini çekiyor.

İran savaşını başlatanlar bu savaşın kısa süreceğini ve kesin zaferle neticeleneceğini ilân etmişti. Belki yine “işgal kuvvetleri” galip gelecek, ama işlerin planlandığı gibi gitmediği görüldü. Amerika, elindeki gücü kötüye kullanan idarecilerin elinde. Aynı gücü insan hakları lehinde kullansa ve dünyadaki kötülüklere mani olmaya çalışsaydı bundan bütün insanlık istifade etmiş olmaz mıydı?

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısına itiraz edenler arasında İngilizler de var. İran’daki ‘haksız savaş’a itiraz eden binlerce savaş karşıtı, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine yürümüş. Habere göre eylemciler, burada, ABD ve İsrail’in Minab şehrindeki kız ilkokuluna düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anı köşesi oluşturmuşlar.

“İran’da savaşa hayır,” “Trump’ın savaşını durdurun,” “İsrail’i silahlandırma” ve “Bomba ve silâha hayır, Filistin ve İran’da barış” pankartları açan eylemciler, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atmış. (AA, 7 Mart 2026)

İnsan Hakları İzleme Örgütü de İran’da, ABD ve İsrail’ın vurduğu ve en az 160 çocuğun hayatını kaybettiği saldırının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söylemiş. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Dijital Araştırmalar Laboratuvarı’nde açık kaynak araştırmacısı olarak çalışan Sophia James, “Hukuka aykırı bir saldırıdan sorumlu olanlar hesap vermelidir; buna savaş suçlarından sorumlu olan herkesin yargılanması da dahildir” demiş.

Amerika ve İsrail muhtemelen böyle bir tablo ile karşılaşacaklarını düşünmemişlerdi. Ancak her geçen gün “insanlık vicdanı” uyanıyor ve zalimlere itirazlarını daha yüksek sesle dile getiriyor. Müspet yöndeki bu uyanışta, Gazze’de yaşananların da payı vardır.

İngiltere’de sokağa çıkanların “Trump’ın savaşını durdurun” diyerek slogan atması hadisenin şifresini otaya koymuş oluyor. Evet bu savaş hem haksız, hem hukuksuz bir savaş olmakla birlikte ne ABD’nin, de de başka bir ülkenin savaşı değildir. Bu savaş ABD Başkanı Trump’ın keyfî savaşıdır. Dolayısı ile “Trump’ın savaşını durdurun” denilmesi hadiseyi özetlemiş oluyor.

Gelişmeler, her geçen gün uyanışın biraz daha artacağını ve “Bu kimin savaşı?” sorusunun sorulacağını gösteriyor. Trump’ın keyfî savaşına destek olmaya hayır...