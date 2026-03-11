İran savaşı ve ittihad-ı İslâm

28 Şubat 2026 tarihinde başlayan ve Siyonist İsrail devleti ile desteğini arkasına aldığı süper güç Amerika’nın savaşı devam ediyor.

Dört seneye yakın bir zamandır Gazze’yi kan gölüne çeviren gözü dönmüş İsrail, Orta Doğu’da tek güçlü devlet olarak kendisinin kalması için İran’ı tamamen güçsüz hale getirmeye çalışıyor. Kendi başına bunu başarmayacağını bildiğinden, Siyonist lobileri marifetiyle Amerika’yı bu bataklığın içine çekmeyi başardı.

Amerika ise, dünya ticaret savaşlarında Çin devleti karşısında geri plânda kaldığından, onun enerji bakımından en çok petrol aldığı İran’ı nükleer enerji bahanesiyle engellemeye çalışıyor. Amerika ile İsrail’in hedefleri bu noktada kesişiyor. Her ikisi de birbirini kullanıyorlar. Amerika hem denizdeki savaş gemilerinden hem de havadan attığı bomba ve füzelerle, İran’ın hem alt yapı, hem de üstteki her türlü tesislerini yakıp yıkıyor. Bu arada olan da sivil halka oluyor. Şimdiye kadar çoğu çocuk sivillerden oluşan binden fazla insan öldürüldü.

İran’ın Şiî lideri Ali Hameney, üst düzey komutanlar ve lider kadrosunun toplantı esnasında öldürülmesi, savaşı alevlendirdi. Amerika’nın Orta Doğu’daki üsleri başta olmak üzere, İsrail devletine atılan füzelerle hiçbir yerin güvenliği ve huzuru kalmadı. Dokuz devlette bulunan üsler vuruldu. Amerikan askerlerinden de ölenler oldu. Halbuki, savaşın kazananı olmaz. Herkes birden kaybeder. Birleşmiş Milletler ise, dünyada savaşları önlemek için kurulduğu halde, sanki bir seyirci gibi olan bitenleri izlemekle meşgul.

1639 yılındaki Kasr-ı Şirin Anlaşmasından bu yana problem yaşamadığımız İran devletinin ve halkının başına gelen bu yıkıcı savaştan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Bu savaşın çok daha fazla kan dökülmeden bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz. Türkiye’nin bu husustaki çalışmalarının sonuç vermesini temenni ediyoruz.

Siyonist İsrail devleti, Orta Doğu’nun her tarafına saldırmaya devam ediyor. Türkiye dahil elli beş bin asker yerleştirdiği Amerikan üslerinin, o üslerin yerleştirildiği ülkeleri değil, İsrail’i korumak için kullanıldığı İran savaşında anlaşıldı. İran, Orta Doğu’da bulunan dokuz ülkedeki üsleri füzelerle vurduğu ve büyük zarar verdiğinde, bu üsler onları koruyamadı. Halbuki, Amerika, o ülkelerin güvenliğini üstlenmiş ve hesapsız paralar almıştı. Amerika, kendinden ve İsrail’den başkasının dostu değildir.

2024 yılı başından beri Müslüman devletlerin mutlaka birlik kurmalarının zaruretinden bahsederek geliyoruz. Bu hususta elliye yakın makale yazdık. Fakat, İslâm ülkeleri henüz bu noktaya gelemediler. Özellikle İran, bu konuda çok çekingen davranıyor. Elli yedi İslâm ülkesinin hepsi Müslümandır. Şiîlik, İslâm dairesinde sadece bir mezheptir. İslâm’ın farklı yorumlanmasıdır. Bütün bu ülkelerde her yer camiler ve cem evleri ile doludur. Kim nasıl inanıyorsa, Allah’a karşı kulluk vazifesini öyle yapsın. Herkes hesabını kendisi verecektir.

Ancak, bu dünyada yabancı devletlerin egemenliği altına girmemek için, mutlaka güç birliği yapmak şarttır. Türkiye, Pakistan ve Suudî Arabistan’ın aralarında kurdukları stratejik güç birliğine, en kısa zamanda Mısır ve İran’ın da dahil olması gerekiyor. Daha sonra, diğer geri kalan İslâm devletleri de katılarak, İslâm Birliği kurulmalıdır. Zira, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Bu zamanda en büyük farz vazife ittihad-ı İslâm’dır.”

