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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hakikî milliyetimiz İslâmiyettir

Risale-i Nur'dan
15 Mayıs 2025, Perşembe
REİS-İ CUMHURA VE BAŞVEKİLE

Kabir kapısında ve seksen küsur yaşında, birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir bîçare garib ihtiyar der ki: 

Size iki hakikati beyan ediyorum:

Evvela: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakiyetkârâne ittifakını, bu millete kemal-i samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, inşaallah 400 milyon İslâm’ın sulh-u umumiyesine ve selâmet-i âmmenin teminine kat’î bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım.

Otuz kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terk ettiğim halde, şiddetli bir alâka ile bu ihtar-ı kalbînin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur’ân’ın bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hatta aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen miktarın üç misli Risale-i Nur’un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. Bu sır için âhir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.

Saniyen: Irkçılık fikri, Emevîler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve Hürriyet’in başında “kulüpler” suretinde büyük zararı görülmesi ve Birinci Harb-i Umûmî’de yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki menfî hareketle başkasının zararıyla beslenmek ırkçılığın seciye-i fıtrîsi olduğu halde, evvela başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslâmiyetle mezcolmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan kısmı, Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek kıymettar ittifakınız, inşaallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def edecek ve dört beş milyon ırkçıların yerine, 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve müsalemet-i umumiyeye şiddetle muhtaç Hristiyan ve sair dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden, size beyan ediyorum.

(Devamı var)

Emirdağ Lahikası, 359. mektup, s. 554

LUGATÇE:

başvekil: başbakan.

ihtar-ı kalbî: kalbe gelen ihtar, hatırlatma, uyarı.

kabil-i tefrik: ayrılması mümkün, ayrılabilir.

mezcolmak: birbirine karışmak, kaynaşmak.

mukaddeme: başlangıç.

mu’cize-i maneviye: mânevî mu’cize, mânâ ile ilgili mu’cize.

müsalemet-i umûmiye: umumun selâmeti, insanlığın barışı.

seciye-i fıtrî: fıtrî seciye, tabiî tıynet ve karakter.

selâmet-i âmme: umumun selâmeti, herkesin güvenliği ve emniyeti.

sulh-u umûmî: genel barış, dünya barışı.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

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  • HÇeşitcioğlu

    15.5.2025 15:25:45

    Üstad bsNursi ra; 1955 te tam 77 yaşındaydı, oysa metinde 80 küsur / yani 80 li yaşlarda 81 82 83 gibi. Bu bir sehiv ve mübalağa, üstadın doğum/ ölümü kesin ve ispatlı hale geldiğinden bu yanlışların, 2. el yayında burdaki gibi düzeltilmesi üstad ve RN a sadakat ve namus gereği… Merkezi Antlaşma Örgütü ( CENTO ), eskiden Orta Doğu Antlaşması Örgütü ( METO ) olarak bilinirdi ve ayrıca Bağdat Paktı olarak da bilinir, Soğuk Savaş'ın askeri bir ittifakıydı . 24 Şubat 1955'te İran , Irak , Pakistan , Türkiye ve Birleşik Krallık tarafından kuruldu.

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