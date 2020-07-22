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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hakka hizmet, büyük bir defineyi taşımak gibidir

Risale-i Nur'dan
22 Temmuz 2020, Çarşamba 00:03
Ey ehl-i hakikat ve tarikat!

Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuv- vetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirâne alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs kaçıyor? Vazifenizde müttehem olup, ehl-i dalâletin nazarında, sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı olan, “din ile dünyayı kazanmak ve ilm-i hakikatle maişeti temin etmek, tamah ve hırs yolunda rekabet etmek” gibi müthiş ithamlara maruz kalıyorsunuz?

Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini itham etmek ve nefsine değil, daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak...

Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaranın uleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: 

“Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.” Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit, o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. 

Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur.

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz etseler, ihlâsı kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci sukut ve musîbet-i hâzıradan rahmet-i İlâhiye ile kurtulurlar.

Lem’alar, s. 272

***

İşte ey Risale-i Nur Şakirdleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! 

Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. 

Elbette, dört ferdden bin yüz on bir kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz.

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. 

Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.

Lem’alar, s. 276

LÛ­GAT­ÇE:

Dârü’s-Selâm: Cennet; mutluluk ve rahatlık yeri olan ahiret âlemi.

fenn-i âdâb: Terbiye bilgisi, ahlâk eğitimi.

ilm-i münazara: Münazara ilmi, ileri sürülen delilleri ve fikirleri inceleyerek, bir meseleyi tartışarak çözümleme ilmi.

mabeyn: Bir topluluğun içi ve arası.

sırr-ı uhuvvet: Kardeşlik sırrı.

sefine-i Rabbaniye: Rabbânî bir gemi; her şeyi terbiye ve idare eden Allah’ın gemisi.

tamah: Hırs, açgözlülük.

tesanüd: Dayanışma.

vazife-i uhreviye: Ahirete ait vazife.

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  • cenk çalık

    22.7.2020 12:31:33

    Hakka hizmet gibi bir defineyi taşımak için seçilmemiz ne büyük bir saadettir. Ne kadar şükretsek azdır. Bu definenin korunması ve artması bu hizmette bulunan kardeşlerimizle beraber mümkün olacaktır. Dolayısıyla hizmetin kolaylaşması için yardıma muhtacız. Birlikte aynı amaç doğrultusunda hareket etmek üç elif örneğinde görüldüğü üzere azim kar sağlamaktadır. Rabbim cümlemizi şahsı manevi havuzunda eriyip hizmete edenlerden eylesin inşaAllah!...

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