Eyvah, çocuklarımız!

Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğunu hepimiz görüyoruz.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar ‘suç şebekeleri’nin çocukları hedef aldığını ve onları zaaflarından istifade ederek ‘kötü yol’lara sürüklediğini ortaya koyuyor.

Türkiye’yi idare edenlerin bu tehlikelerin ne ölçüde farkında oldukları tartışılsa da uzmanların tehlikeyi gördükleri anlaşılıyor. Nitekim TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda konuşan ehil kişiler yaklaşan tehlikeye dikkat çekmiş ve idarecileri ve aileleri ciddî olarak ikaz etmiş.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca, toplantıda yaptığı sunumda, çocukların suça sürüklenmesinin sebeplerine yönelik görüşlerini paylaşmış ve şöyle demiş: “Aile, çevre, okul gibi faktörler çocuğu suça itiyor. Son zamanlarda bunların en önemli sebeplerinden birinin de sosyal medya olduğunu gözlemliyoruz. Sosyal medyanın çocuklar tarafından kolay ulaşılabilir olması ve bu çocukların burada sunulan şiddeti öğrendiklerini görüyoruz. Ailenin yokluğu, parçalanmışlığı, ekonomik olarak yoksunluğu veya ailedeki şiddetin, şiddet sarmalının çocuğa bir kötü örneklik teşkil ettiğine yönelik tespitler ön plana çıkıyor. Çocuklarımızın suça bulaşmasını önlemek için sosyal politikalar geliştirmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. Mahmut Koca’nın şu tespiti ise sarsıcı: “Eğer bir ülkede infaz kurumlarından çıkanların yarısı tekrar suç işleyerek başa dönüyorsa burada ciddi sıkıntımız var demektir ve buna eğilmemiz gerekiyor. Birinci önceliğimizin infaz kurumlarındaki sorunlar olduğunu, ora halledilmeden hukuk sistemimizin bu tarafının düzelemeyeceği kanaatindeyim.” (AA, 24 Mart 2026)

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan’ın yorumu da mühim: “Çocuk bu suçu 6, 7 defa işleyebiliyor. Sonra ne oluyor? Bazı aileler ve çetelerin elinde bu çocuklar adeta suç çiftliklerinde yetişiyorlar. O çocukların gözünde o bir kariyer basamağı gibi algılanıyor. Bazı çocuklarımız da var ki kimsesiz çocuklarımız cinayet işlemek, gasp, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, bunlar birçok çetenin eline düştüğünde çete içinde bir terfi, gurur nişanesi gibi görünüyor.”

Peki, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil’ın yorumuna ne diyeceğiz: “Çocuklarda artık cezaevine girme akranlar arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme gibi algılanıyor. Maalesef çocuklar bunu bir övünç kaynağı olarak değerlendiriyor. Cezaevinde geçirdikleri süreler onlar için mağduriyetten çok övünç kaynağına dönüşebiliyor. Bu anlamda bir sıkıntımız var. Bu durumda tutuklama sürelerinin arttırılmasından ziyade cezaevinde daha uzun süre kalmaları konusunda yasal düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca çocukların yaş gruplarına göre çizgi filmlerden başlayan, daha sonra da dizi, sinemalardan şiddete özendirilme konusunda maalesef çok fazla onları uyaran, etkileyen etkenler var. Bunların azaltılması için gerekli yasal düzenlemelerin faydalı olacağı kanaatindeyim.”

Bu beyanlar gösteriyor ki uzmanlar, yaşanan sıkıntının farkında. O halde bu mesele çok acil bir şekilde masaya yatırılmalı ve çözüm yolu bulunmalı. Bu mesele çok önemli, çok önemli, çok önemli! Evet, çok önemli!