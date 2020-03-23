"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Her derdin kudsî devası: İman

Risale-i Nur'dan
23 Mart 2020, Pazartesi

BİR VEBA, GİTTİKÇE YERYÜZÜNE DAĞILIYOR

Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.

Tarihçe-i Hayat, s. 644

ASIL FERYAT EDİLECEK HASTALIK!

Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekvâ etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun.

Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah’ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için ölümü idam-ı ebedî tahayyül ettiğinden, âdeta, güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var.

İşte en evvel, hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevî vücudun hadsiz hastalıklarına kat’î ilâç ve kat’î şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelâl’in kudretini ve rahmetini tanımaktır.

Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevî sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz’î maddî hastalıkların elemi erir, ezilir.

Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a (Hastalar Risalesi), s. 331

HAKİKÎ VE KUDSÎ DEVA: İMAN

Siz gayet nâfi’ ve her derde deva ve hakikî, lezzetli, kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz. [...] İman ilâcı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-i meşrua, o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayr-i meşru keyiflere gitmeye mâni oluyor; ondan istifade ediniz. Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve nurlarından, tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla istimal ediniz.

Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffaretü’z-zünub yapsın. Âmin, âmin, âmin.

Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a (Hastalar Risalesi), s. 344

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

    Düşmeyen ateşiniz varsa doktora gidin

    Bediüzzaman ağır bedeller ödedi ama, sarsılmadı

    Said Nursî nesilleri iman ve ahlâkla buluşturdu

    Mülteciler için korona alarmı

    Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

    Son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Merkel, kendisini karantinaya aldı

    18 sağlık çalışanının da öldüğü İtalya'da son durum?

    'Bugüne kadar toplam 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamız vefat etti'

    Sınırdaki trajedi 24. gününde: Yunan güvenliği bir sığınmacıyı gözünden yaraladı

    'Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor'

    Trump: Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

    "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

    Üniversitelerde uzaktan eğitim hazırlığı

    THY'den 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı

    Böyle bir virüs hiç görülmedi

    Ayda 2 milyon cerrahi maske, MEB tarafından üretilebilecek

    TBMM 'ekonomi' ve 'ikinci yargı paketi' için mesai yapacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Koronavirüsü ve torba yasa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona “Evde oturun” demek mi?
    Şükrü BULUT

    Korona, küreselcilerin saltanatını yıkabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ın sağlıklı beslenme tarzı
    Genel

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale- Nur’un takvimi işliyor
    Abdil YILDIRIM

    Koronadan önce, koronadan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    ‘Hür Adam’ cezaevinde ne yapar?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ferec ve fütuhatı siyasîlerden bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.