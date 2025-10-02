"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İhtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit...

Risale-i Nur'dan
02 Ekim 2025, Perşembe
ÜÇÜNCÜ RİCA

Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi-i Mısrî’nin "Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere, / Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber" dediği gibi, ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevî ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi-i Mısrî gibi dedim ki: "Dil bekası, Hak fenâsı istedi mülk-ü tenim, / Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber." HÂŞİYE

O vakit birden merhamet-i İlâhiyenin lisanı, misali, timsali, dellâlı, mümessili olan Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâmın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı ye’simi, nurlu bir ricaya çevirdi.

Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler!

Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar; sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi, ahbapların mecmaıdır. Başta şefiimiz olan Habibullah Aleyhissalâtü Vesselâm ile bütün dostlarımıza kavuşmak âlemidir.

Evet, bin üç yüz elli senede, her sene üç yüz elli milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbîsi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde, ["Bir şeye sebep olan, onu yapan gibidir."] sırrınca, bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahife-i hasenatına ilâve edilen ve şu kâinattaki makàsıd-ı âliye-i İlâhiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlîsinin sebebi olan o zat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyaya geldiği dakikada “Ümmetî, ümmetî” rivayet-i sahiha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes “Nefsî, nefsî” dediği zaman, yine “Ümmetî, ümmetî” diyerek en kudsî ve en yüksek bir fedakârlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği âleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir âleme gidiyoruz.

İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi, Sünnet-i Seniyyeye ittibadır.

HÂŞİYE: Yani, benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i İlâhiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı, dermansız bir derde düştüm.

Lem'alar, 26. Lem'a 

(İhtiyarlar Risalesi), s. 349

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

    Küresel filoya İsrail baskını

    İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de açlıktan ölerek şehit olanların sayısı 455’e yükseldi

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

    Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

    Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesi Trump tarafından imzalandı

    Deprem riski nedeniyle boşaltılmıştı: Ankara-Çubuk'ta 4 katlı bina çöktü!

    İstanbul-Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

    Bursa'da olağanüstü kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri uygulanacak

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti

    Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

    Gençlere kumar tuzağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!
    Genel

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.