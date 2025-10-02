"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kâinatın ritmi esma musikîsi

Sebahattin YAŞAR
02 Ekim 2025, Perşembe
Vakıa o ki, nefes nefes dokunuyor her şey. Kader ağları ilmek ilmek desen oluşturuyor, nefes nefes nota seslendiriyor âdeta.

İnsan nereye gitse farklı bir melodi, nereye yönelse farklı bir musikî onu takip ediyor. Mekânların, insanların, canlıların ayrı ayrı sesi var, ruhu var. Her bakış bir dokunuş, her kelime farklı bir enstrüman ve ömür ahenk içinde zengince bir orkestra. Dinle günü, hangi makamda, kime, ne söylüyor? Mesele âlemin ritmi ile insanın ritminin uyumu.

Düşünceler ile, niyetler ile gözlerin dokunduğu bütün unsurlar yeniden dizayn ediliyor ve yeni bir musikî doğuyor. İnsan bu zenginlik içinde kendi zevk ve renklerine kavuşuyor. Ve yine güzel düşünceler ile atılan adımlar sizi farklı dünyalara taşıyor ve her yönelişin niyeti, saffeti yeni yeni melodiler netice veriyor. Belli ki, her insanın gittiği yere taşıdığı özel bir musikî vardır.

Maddî ve manevî bileşenleri ile her gün adı konmamış bir musikîdir. Rutin diye bir şey yoktur âlemde. Bu kadar esma tecellisi içinde, her şey, her dem yeniden doğar. İnsan hayatı nefes nefes renkliliklerin, hareketliliklerin içinde gelişir ve bütün bu çeşit ve renkler zamanla ömür içinde bir karakteristik meydana getirir, bu o kişinin hayat musikîsi olur.

Bir insan bir ömür boyu kaç kelime kullanır? Her biri birer nota olan bu kelimelerle nasıl bir musikî çıkar insanın karşısına? Bu musikî, notalara dokunan insanı ne kadar mutlu eder? Böyle bir musikîyi dinleyen ne kadar mutlu olur?

Görüştüğü insanlar insanda nota değişikliği yapar. Gördüğü her canlı cansız varlık insanda bir ritim meydana getirir. İnsan etkilenen bir varlıktır. Birilerinin ona uzaklardan güzel duygularla seslenmesi bile onun o andaki ruh hâlini şekillendirir. Aldığınız dualar ömür musikînize âhenk katar. Yoksa detone olan sanatçı gibi bozarsınız âhengi. Sesiniz sizi ve ötekileri rahatsız etmeye başlar.

Bir şahs-ı manevîsi olmalı insanın meselâ. Her şahıs farklı bir nota ile ortak uyuma, ortak ritme katkı sunar kendi kabiliyetiyle. Tek renk, tek çeşit değildir esmaya uygunluk. Her esmanın bile, her anı farklı tecellîlere sahip iken, esmayı tek sese hapsetmek olur mu? Nefes nefes, her esma her nefis taşıyana ilmek ilmek hayat dokurken insanı tek sese, tek esmaya hapsetmek olur mu? Orkestra çok sesliliktir. Her esmanın her esma ile sonsuzlarda buluşan aklın, hafsalanın alamayacağı birliktelikleri vardır. 

İnsan, her an mu’cizeliklerin içinde yüzen bir şuurludur.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

    Küresel filoya İsrail baskını

    İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de açlıktan ölerek şehit olanların sayısı 455’e yükseldi

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

    Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

    Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesi Trump tarafından imzalandı

    Deprem riski nedeniyle boşaltılmıştı: Ankara-Çubuk'ta 4 katlı bina çöktü!

    İstanbul-Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

    Bursa'da olağanüstü kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri uygulanacak

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti

    Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

    Gençlere kumar tuzağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!
    Genel

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.