Kur'an nedir?

Kâinat kitabının ezelî bir tercümesi,
Tekvinî ayetlerin tercümanı ebedisi,
Gayb, şehadet âlemi kitabının müfessiri,
Esma-i İlâhînin manevî keşfedicisi.
Olaylar altında gizli gerçeklerin miftahı,
Âlem-i şehadette âlemi gaybın lisanı,
Ezelî iltifat ve ebedî hitabın kaynağı,
İslâmiyet âleminin temeli, hendesesi.
Hem uhrevî âlemlerin mukaddes haritası
Allah’ın sıfat, esmasının açıklayıcısı,
Ve şu insaniyet âleminin kurtarıcısı,
Büyük insanlık olan İslâmiyet’in su ve ziyası.
Ve şu insanlığın hikmeti hakikiyesi,
İnsanlığı huzura sevk eden hidayetçisi,
İnsanlığı mes’ud eden hakikî mürşidi,
Hakikatin ve doğru yolun tek göstericisi.
Hem şeriat kitabı, hem bir dua kitabı,
Hem bir hikmet kitabı, hem ubudiyet kitabı,
Hem bir emir kitabı, hem bir davet kitabı,
Hem bir zikir kitabı, hem de bir fikir kitabı.
Kur’ân, âlemlerin Rabbi Allah’ın kelâmıdır.
Hem mevcudatın İlâhı Allah’ın fermanıdır.
Bütün arz ve semavat Hâlıkı’nın hitabıdır.
Rububiyet-i mutlaka’nın bir konuşmasıdır.
Hem saltanat hesabına ezelî bir hutbedir.
Geniş rahmet sahibinin iltifat defteridir.
Bazen başında şifreler bulunan mecmuadır.
Her yöne hikmet saçan bir Kitab-ı Mukaddes’tir.
Evham ve şüpheden arınmış, vahye dayanır,
Semavî ve ezelî bir kelâmı hatırlatır,
Hem de insanlığın hidayetine vasıtadır,
Rahmet-i Rahman’ın mu’cizesi, kitabıdır.