"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Çalışmak

Ali Rıza AYDIN
18 Aralık 2025, Perşembe
Bir işi becererek üstesinden gelme; müsbet şekilde sonuçlandırma, muvaffak olma demek olan başarı; aynı zamanda belirli bir fiilin, bir aksiyonun belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi, hedefine ulaşmasıdır.

Başarı, kapsamlı bir çalışma, büyük bir proje üzerine olabileceği gibi; insanı ideali olan bir göreve, makama ulaştıran branş ve oraya götüren unsurla sınırlı da olabilir.

Yine başarının, bir iş yerinde ya da bir insanın hususi hayatında gerçekleşmesi mümkündür.

Bir kişinin başka bir kişiye göre daha fazla varlıklı olmasını; parasını, malını mülkünü, elinde bulunan imkânını tarif maksadıyla da kullanılan bir terimdir, başarı.   

İdarede, ticarette, siyasette, sanatta; sporda, eğitimde ve birçok alanda başarı, başaranın gayretinin sonucu.

Ter olmadan, başarı olmaz.

Bu konuda, başarılı iş adamı merhum Ahmet Zilan’ın:

“Yapacağınız şeye inanır ve ‘başaracağız inşaallah’ derseniz, biiznillâh başarırsınız” dedikten sonra, şunları tavsiye ediyor:

“Hayat maratonunuzda öfkeyi, övünmeyi ve olumsuzluklar karşısında şikâyet etmeyi bir kenara bırakın; onlarla, gönlünüze gölge düşürmeyin. Yaptığınız işi sevin. Aksi hâlde başarılı olamazsınız” diyor.

Bununla birlikte, samimi niyet ve kararlılık gerekli.

Konunun ehliyle fikir alışverişinde bulunma manasına gelen istişare, hayatın olmazsa olmazlarından olduğu gibi; teşebbüse, faydalı bir kılavuz.  

Her hâl üzere, dürüstlük de çok önemli.

Dürüst olursanız yolunuz açık, rızkınız bereketli olur.

Zamandan, paradan, kullandığın emtiadan tasarrufu ve bu değerleri israf etmemeyi prensip edinmeli.

Dünya fânî, ömür kısa.

Bir kuruluşta hizmet görevlisi isen, hizmet ettiklerine; tüccar isen, müşterilerine hayırhah ve kolaylaştırıcı olduğun takdirde, hayırla yâd edilir, hayır dualara mazhar; başarı kapısını da, aralamış olursun.

Çünkü insanların memnuniyeti, umulur ki insanları Yaratan’ın da memnuniyetine vesile olur.

 Yukarıda “niyet önemli” denildi ya.

Bu itibarla, başarılı tacirin, hayata henüz atılacaklara sorusu şu:  

“Düşüncen, önüne koyduğun hedefin emeği ve hizmeti az, parası bol bir iş bulmak ya da böyle bir iş kurmak mı olmalı; yoksa insanlara faydalı olmak, hizmet etmek, huzur ile helâl kazanç elde etmek mi olmalı?

Âkil kimse, elbette ki, ikinci şıkkı tercih edenlerden olur.

Atalarımız, “Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz!” demişler.

Nefsin taleplerine, şeytanın iğvasına gem vurmak da bir başarı.

Onun için, azına çoğuna bakmayıp, “Başkalarına bar (yük) olmamak için çalışmak, mertliktir.”

Aksi hâde, Mehmed Âkif’in, “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, / Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası” beytini doğrulamış olur.

Velhasıl:

Yapılacak şey, çalışmak; gayret edip, başarmaya çalışmak.

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvenlik zaafiyeti mi var?

    Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

    Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

    Bahis reklamları yasaklanacak

    Depremzedeler donarak ölmüştü

    Yeni Delhi'de hava kirliliği alarmı: Yüzde 50 oranında evden çalışma kararı alındı

    Karabük'te bir evden 10 kamyonluk çöp çıkarıldı

    Rusya Savunma Bakanı: NATO, 2030 yılına kadar bizimle askeri çatışmaya hazırlanıyor

    Gazze'de 17 kişi soğuk sebebiyle öldü

    ''Yeni bir Vietnam istemiyoruz''

    Avustralya Başmüftüsü de ülkenin kahramanı olan Ahmed'i ziyaret etti

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

    'Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı'

    İsrail ordusunda 'toplu istifa' olasılığı alarmı

    Deutsche Welle, Rusya tarafından “istenmeyen kuruluş” ilan edildi

    Avustralya'dan Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu

    Akıllı maneviyat

    Lezzet ve zevkin kaynağı; Asıllar ve sûretler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.