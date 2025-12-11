Bir işi becererek üstesinden gelme; müsbet şekilde sonuçlandırma, muvaffak olma demek olan başarı; aynı zamanda belirli bir fiilin, bir aksiyonun belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi, hedefine ulaşmasıdır.

Başarı, kapsamlı bir çalışma, büyük bir proje üzerine olabileceği gibi; insanı ideali olan bir göreve, makama ulaştıran branş ve oraya götüren unsurla sınırlı da olabilir.

Yine başarının, bir iş yerinde ya da bir insanın hususi hayatında gerçekleşmesi mümkündür.

Bir kişinin başka bir kişiye göre daha fazla varlıklı olmasını; parasını, malını mülkünü, elinde bulunan imkânını tarif maksadıyla da kullanılan bir terimdir, başarı.

İdarede, ticarette, siyasette, sanatta; sporda, eğitimde ve birçok alanda başarı, başaranın gayretinin sonucu.

Ter olmadan, başarı olmaz.

Bu konuda, başarılı iş adamı merhum Ahmet Zilan’ın:

“Yapacağınız şeye inanır ve ‘başaracağız inşaallah’ derseniz, biiznillâh başarırsınız” dedikten sonra, şunları tavsiye ediyor:

“Hayat maratonunuzda öfkeyi, övünmeyi ve olumsuzluklar karşısında şikâyet etmeyi bir kenara bırakın; onlarla, gönlünüze gölge düşürmeyin. Yaptığınız işi sevin. Aksi hâlde başarılı olamazsınız” diyor.

Bununla birlikte, samimi niyet ve kararlılık gerekli.

Konunun ehliyle fikir alışverişinde bulunma manasına gelen istişare, hayatın olmazsa olmazlarından olduğu gibi; teşebbüse, faydalı bir kılavuz.

Her hâl üzere, dürüstlük de çok önemli.

Dürüst olursanız yolunuz açık, rızkınız bereketli olur.

Zamandan, paradan, kullandığın emtiadan tasarrufu ve bu değerleri israf etmemeyi prensip edinmeli.

Dünya fânî, ömür kısa.

Bir kuruluşta hizmet görevlisi isen, hizmet ettiklerine; tüccar isen, müşterilerine hayırhah ve kolaylaştırıcı olduğun takdirde, hayırla yâd edilir, hayır dualara mazhar; başarı kapısını da, aralamış olursun.

Çünkü insanların memnuniyeti, umulur ki insanları Yaratan’ın da memnuniyetine vesile olur.

Yukarıda “niyet önemli” denildi ya.

Bu itibarla, başarılı tacirin, hayata henüz atılacaklara sorusu şu:

“Düşüncen, önüne koyduğun hedefin emeği ve hizmeti az, parası bol bir iş bulmak ya da böyle bir iş kurmak mı olmalı; yoksa insanlara faydalı olmak, hizmet etmek, huzur ile helâl kazanç elde etmek mi olmalı?

Âkil kimse, elbette ki, ikinci şıkkı tercih edenlerden olur.

Atalarımız, “Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz!” demişler.

Nefsin taleplerine, şeytanın iğvasına gem vurmak da bir başarı.

Onun için, azına çoğuna bakmayıp, “Başkalarına bar (yük) olmamak için çalışmak, mertliktir.”

Aksi hâde, Mehmed Âkif’in, “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, / Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası” beytini doğrulamış olur.

Velhasıl:

Yapılacak şey, çalışmak; gayret edip, başarmaya çalışmak.