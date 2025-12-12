"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Şu dünya bir zikirhane-i Rahman

Risale-i Nur'dan
12 Aralık 2025, Cuma
(Dünden devam)

“...Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz.”

Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder: “Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemî bir hâletten beni kurtardın” der.

Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kâfirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalâletinden neş’et edip, onu manen tâzib eder.

Diğer adam ise mü’mindir. Cenab-ı Hâlık’ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgâh-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı ins ü cândır. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler bu dâr-ı fânîden, manen mesrurâne, dağdağasız diğer bir âleme giderler; tâ yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise, ahz-ı askere, silâh altına, vazife başına gelmektir. Bütün zîhayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadâlar ise, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neş’et eden nağamattır. Bütün mevcudat, o mü’minin nazarında, Seyyid-i Kerîm’inin ve Mâlik-i Rahîm’inin birer munis hizmetkârı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latîf, ulvî ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecellî eder, tezahür eder.

Demek, iman bir manevî Tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevî bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor. Demek selâmet ve emniyet yalnız İslâmiyet’te ve imandadır. Öyle ise biz daima “Elhamdülillahi alâ dîni’l-İslâm ve kemâli’l-iman” [İslâm dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan ettiği için Allah’a hamd olsun] demeliyiz.

Sözler, İkinci Söz, s. 31

LUGATÇE:

âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât: ilerleme, gelişme ve olgunlaşma eserleri.

ahz-ı asker: asker alımı.

firak: ayrılık.

işret: içki içme.

meydan-ı imtihan-ı ins ü cân: insanın ve cinlerin imtihan edildiği meydan.

nağamat: güzel sesler.

raiyetperver: halkını seven ve onları iyi idare eden.

talimgâh-ı beşer ve hayvan: insanların ve hayvanların eğitim ve terbiye gördüğü yer, dünya.

tazib etmek: azap etmek, acı çektirmek.

tefrih: ferahlanma, rahatlama.

tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye: insan ve hayvan doğumları.

Tuba-i Cennet: kökleri göklerde olan nuranî Cennet ağacı.

Zakkum-u Cehennem: Cehennemde bir ağacın ismi.

zeval: sona erme, yok olma.

zîhayat: hayat sahibi.

zikirhane-i Rahman: Rahman olan Allah’ın zikredildiği yer.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

    'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

    Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

    Soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

    Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    Hac ek kayıt başvuruları 18 Aralık'a kadar

    Ne kadar adalet o kadar huzur

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet
    Genel

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf
    Genel

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi
    Genel

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu
    Genel

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi
    Genel

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah
    Genel

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.