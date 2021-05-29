"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandan”

Risale-i Nur'dan
29 Mayıs 2021, Cumartesi
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, İstanbul’un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nakl-i sahih-i kat’î ile, “İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” deyip, İstanbul’un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Mektubat, On Dokuzuncu Mektub, s. 129

***

KEVSER SÛRESİNDE GAYBÎ OLARAK İSTANBUL’UN FETHİNİN MÜJDELENMESİ

Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Sekizinci Kısmı’nın Altıncı Remzi

Sure-i “İnnâ a’taynâke’l-Kevser”in * pek çok esrarından tevafuk sırrıyla münasebettar birkaç sırrına dairdir. O esrar sarihan gösteriyor ki, “İnnâ A’taynâ” tek başıyla bir mu’cizedir. Numune için letafetlerinden iki üç küçük nüktelerine işaret etmek münasiptir.

........

Üçüncüsü: Kevser kelimesi kudsî, câmi’, küllî, nuranî bir kelime olduğundan mana-yı lügavîsi olan hayr-ı kesîrden ve uhrevî havz-ı Kevser’den ve manevî bir havz-ı Kevser olan Kur’ân’dan tut tâ hayr-ı kesîr ıtlakına mâsadak olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a i’ta edilen bütün hedâyâ-yı Rahmaniye ve fütuhat-ı Rabbaniye, tâ feth-i Mekke ve feth-i Beytü’l-Makdis ve feth-i Şam ve feth-i İstanbul’a kadar manaları olduğu gibi o manalara da işârâtı var.

Meselâ, âb-ı zemzeme-i Kur’âniyenin menbaı ve havz-ı Kevser’i olan Mekke-i Mükerreme’nin sekizinci senesindeki tarih-i fethine, tekerrürsüz harflerin 8 adediyle ve mütekerrirlerin yine 8 adediyle ve elifin 8 tekerrürüyle ve nun’un 8 tekerrürüyle ve feth-i İstanbul’a işaret eden “Ke’l-Kevser” sekiz (8) harfiyle tevafuk sırrıyla ve beş defa sekizlerin ittifakıyla tevafuku, şu fütuhatçı sure-i nuraniyede elbette tesadüfî olamaz. Belki tevfik edilen kudsî bir işarettir.

Dördüncüsü: Madem “El-Kevser” bir küllîdir, bir ferdi de İstanbul’dur.

Ve madem bu sure, fütuhat-ı İslâmiyeyi ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma ihsan edilen atiye-i İlâhiyeyi haber veriyor.

Ve madem “El-Kevser”in makam-ı ebcedîsi 757 olup Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa kumandasında “Erler” tabir edilen 40 kahramanın şahit olmasıyla İstanbul’u, Hükûmet-i İslâmiye akdi altına girmeye ve Fatihasını o tarihte 757’de muhasara ile okumuştur.

Ve madem Kevser kime verildiğini ifade için “İnnâ A’taynâke”deki “ke (kef)”, ne için verildiğine delâleten “Fesalli”deki [Namaz kıl.] “fe” zammıyla 857 adediyle Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın vekili olan Sultan Fatih’in eliyle İstanbul daire-i İslâmiyet’e ve bir mescid-i ekber ve bir mahall-i salât-ı kübra olarak 857’nin tarihine tevafuk ediyor.

Elbette bu sûre, şu kevser-i hilâfet-i İslâmiyeye sarahate yakın işaret eder, denilebilir.”Ya Rabbi! Kevser Sûresi’nin sırrıyla ve Sahibü’l-Kevser Peygamber Efendimizin (asm) hürmetine, Mahşer gününde bize ve arkadaşlarımıza Kevser suyundan içmeyi nasip eyle. Âmin.”

Dipnot:

* Şüphesiz Biz sana Kevseri verdik. (Kevser Sûresi: 1) 

Zülfikar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2017, s. 430-31

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin kuraklık feryadı

    'Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle kutuplaşma keskinleşti'

    Okulları da yıktılar

    Çiftçi perişan

    Son 24 saatte 7 bin 773 vaka daha

    Pfizer-BioNTech aşısı 12-15 yaş arasına uygulanabilecek

    Taksim’e yakıştı

    1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Yeneroğlu, meclise Yalıkavak Marina'yla ilgili soru önergesi sundu

    'Bazı illerde yüz yüze eğitim olabilir'

    ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmak istiyor

    Almanya, Namibya’da soykırım yaptığını kabul etti

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

    Darbecilere okul boykotu

    Esnafın durumu hiç iyi değil

    Türkiye'de 8 bin 426 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

    1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    'Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet ÇETİN

    Yolun sonu gözüküyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manevî fetihler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Keşke dememek için yazdım'
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu ne yaman çelişkidir?
    Cevher İLHAN

    Ekonomi nereye “uçuyor”?
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin sistem hamleleri-3
    Genel

    Çiftçinin kuraklık feryadı
    Cenk ÇALIK

    Dost yüzlü düşman: Lezzet
    Risale-i Nur'dan

    “İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandan”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.