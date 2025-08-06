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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kuvvet, kanunda ve hakta olmalı

Risale-i Nur'dan
06 Ağustos 2025, Çarşamba
[“Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır” (24 Mart 1909) başlıklı makaleden]

Üçüncü Madde

Devlet-i ilmiyede Meşrutiyet-i ilmiye tesis etmektir, tâ ki efkâr-ı umumiye-i ilmiye feveran ile ağraz ve enaniyet ve evham ve şübehatı bel’ etsin. Zira her bir âlim, kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklit yolunu açmak ve taharri-i hakikatin yolunu seddetmekle bir nevi istibdad-ı ilmiye yapıyor.

Elhâsıl: İstibdat, gerek idare gerek ilimde olsun, semerat-ı sa’yi istihlâk ile istikbale istidbar ediyor. İdarede kuvvet kanunda olmalı; ve ilimde de kuvvet hakta olmalı. Yoksa istibdat hükümferma olur.

Dördüncü Madde

Talebelik, sanat-ı mütenevviasında taksimü’l-mesai kaidesini medresede tatbik etmekle beraber, içtimaat ile münazara ve müdavele-i efkârdan feveran eden bir nevi efkâr-ı umumiyeyi üstad-ı manevî ittihaz etmektir. Tâ talebelikte ukdetü’l-hayatiye tenebbüh ve meylü’t-terakkî faaliyete ve meylü’t-teceddüd zuhura başlasın.

Elhâsıl: Nasıl ki devlette efkâr-ı amme hâkimdir, müftüsü de efkâr-ı umumiye-i ulema olmalı. Ve üstad ve muallim de efkâr-ı amme-i talebe olmalıdır. Tâ ki Meşrutiyet, mütesaviyen ve mütenasiben cereyan etsin. Şeriatta icma-ı ümmet hüccet-i kat’î olduğundan, efkâr-ı ammenin kıymet ve mevkiini gösterir.

Beşinci Madde

Mürşid-i umumî olan vaiz ve hatipler, hem âlim-i muhakkik olmalıdırlar; tâ bürhan ile ikna eylesin. Zira tasvir ve tezyin-i müddea, müteharri-i hakikate karşı faydasızdır. Ve hem de hakîm-i müdakkik olmalıdırlar; tâ ki bir şeyi tergib veya terhib ile ondan daha mühim şeyi tenzil ve tahfif edip muvazene-i Şeriatı bozmasınlar. Ve hem beliğ-i hakîm olmalıdırlar; tâ ki mukteza-i hâle mutabık ve ilcaat-ı zamana muvafık ve teşhis-i illete münasip söz söylesinler.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 52-53

LUGATÇE:

ağraz: kötü niyetler; kinler.

bel: ortadan kaldırma, yutma.

devlet-i ilmiye: ilim devleti. (ilim bir devlete benzetilmektedir)

efkâr-ı umumiye-i ilmiye: ilim adamlarının fikirleri, düşünceleri.

içtimaat: içtimalar, toplanmalar.

istibdad-ı ilmiye: ilmî baskı.

istibdat: baskı, despotluk, keyfî idare.

istidbar: yüz çevirme, arka dönme.

istihlâk: tüketme.

meşrutiyet-i ilmiye: ilmî alanda meşrutiyet, bilimde demokrasi.

meylü’t-teceddüd: yenilenme meyli.

müdavele-i efkâr: fikir alışverişinde bulunma.

mütesaviyen: eşit olarak.

sanat-ı mütenevvia: çeşit çeşit sanatlar.

semerat-ı sa’y: çalışmanın meyvesi, emek ürünü.

taharri-i hakikat: hakikati araştırma.

taksimü’l-mesai: iş bölümü.

tenebbüh: uyanma.

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