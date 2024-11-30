Risale-i Nur bu asrı ve istikbali tenvir eder

Lillâhilhamd, Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göstermiş.

Kastamonu Lâhikası, s. 28.

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Evet, dinin, Şeriatın ve Kur’ân’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hall ve keşfeden; ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden; ve Mi’rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılıçtır.

Emirdağ Lâhikası, s. 75.

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...Risale-i Nur’a ait mesele bu vatan ve millette pek çok ehemmiyeti var. Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefâhir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir.

Emirdağ Lâhikası, s. 108.

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Cenab-ı Hakka hadsiz şükürler olsun ki, bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bir mu’cize-i maneviyesi ve lemaatı bulunan Risale-i Nur, pek çok muvazenelerle, en dehşetli muannid, mütemerritleri, Kur’ân’ın elmas kılıcıyla kırıyor. Ve kâinat zerreleri adedince vahdaniyet-i İlâhiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki, yirmi beş seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe etmiş.

Evet, Risale-i Nur’da iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalâlet mukayeseleri, bu mezkûr hakikatleri bilmüşahede ispat ediyor. Meselâ, Yirmi İkinci Söz’ün iki makamının Bürhanları ve Lem’alarına ve Otuz İkinci Söz’ün Birinci Mevkıfına ve Otuz Üçüncü Mektub’un Pencerelerine ve Asâ-yı Mûsâ’nın On Bir Hüccetine sair muvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse, anlaşılır ki, bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrit dalâletin inadını kıracak, parçalayacak, Risale-i Nur’da tecellî eden hakikat-i Kur’âniyedir.

ESDE, Hutbe-i Şamiye, s. 235.



LÛ­GAT­ÇE:

ibraz: meydana çıkarma, ortaya koyma, gösterme.

ilzam: susturma, cevap veremez hale getirme.

lemaat: parıltılar.

mefahir-i tarihiye: tarihe ait övünülecek şeyler.

mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait mu’cize.

muannid: inatçı, ayak direyen.

mu’cize-i maneviye: manaya ait mu’cize.

muvazene: mukayese, karşılaştırma.

mütemerrid: inatçı.

tenvir etmek: nurlandırmak, aydınlatmak, ışıklandırmak.

tılsım: herkesin bilip çözemediği gizli sır.

vahdaniyet-i İlâhiye: Allah’ın birliği, tek olması.

