ŞİİR

Baharda Allah’ın izni ile açan; başta evimin önünde ki lapa lapa açmış kırmızı güller olmak üzere, dünya üzerinde ki rengârenk bütün güllerin ve Kâinatın ve Güllerin Efendisi, Efendimiz, Efendim; Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (Sallallahü Aleyhi Ve Sellem) aziz ve mübeccel hatırasına... Yüzün gülce özün gülce, Sözün gülce; Gülce Güzel! Ahlâkın has ve de gülce, Közün gülce; Gülce Güzel! Çiçeğisin baharların, Yaprağısın neharların, Rüzgârısın şu harların, Yüzün gülce; Gülce Güzel! Yağmur yağar toprak tüter, Gün açılır çıkar gül ter, Bakan gözde görülür fer, Özün gülce; Gülce Güzel! Çıkmış yürek tâ Hicaz’dan, Sağlam belge ve i’cazdan, Yaşıyorsun uzak hazdan, İzin gülce; Gülce Güzel! Kalbinde kin nefret yoktur, Yüreğin nefsine doktor, Kaşın keman, kirpik oktur, Nazın gülce; Gülce Güzel! Kışın bahara geçiyor, Baharın yaza uçuyor, Dudağın şerbet içiyor, Yazın gülce; Gülce Güzel! CEYHÛNİ - (Mustafa AVCU)

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