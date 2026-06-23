Baharda Allah’ın izni ile açan; başta evimin önünde ki lapa lapa açmış kırmızı güller olmak üzere, dünya üzerinde ki rengârenk bütün güllerin ve Kâinatın ve Güllerin Efendisi, Efendimiz, Efendim; Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (Sallallahü Aleyhi Ve Sellem) aziz ve mübeccel hatırasına...
Yüzün gülce özün gülce,
Sözün gülce; Gülce Güzel!
Ahlâkın has ve de gülce,
Közün gülce; Gülce Güzel!
Çiçeğisin baharların,
Yaprağısın neharların,
Rüzgârısın şu harların,
Yüzün gülce; Gülce Güzel!
Yağmur yağar toprak tüter,
Gün açılır çıkar gül ter,
Bakan gözde görülür fer,
Özün gülce; Gülce Güzel!
Çıkmış yürek tâ Hicaz’dan,
Sağlam belge ve i’cazdan,
Yaşıyorsun uzak hazdan,
İzin gülce; Gülce Güzel!
Kalbinde kin nefret yoktur,
Yüreğin nefsine doktor,
Kaşın keman, kirpik oktur,
Nazın gülce; Gülce Güzel!
Kışın bahara geçiyor,
Baharın yaza uçuyor,
Dudağın şerbet içiyor,
Yazın gülce; Gülce Güzel!
CEYHÛNİ - (Mustafa AVCU)