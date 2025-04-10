"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Risale-i Nur okuyanların akıl ve mantığı kuvvet bulur

Risale-i Nur'dan
10 Nisan 2025, Perşembe
[Zübeyir Gündüzalp, Konferans, Ankara-1947]

(Dünden devam)

Arkadaşlar! Risale-i Nur’u okuyanların ikna kabiliyeti artar, akıl ve mantığı işler ve kuvvet bulur. Herhangi bir mevzuu seviyesi nisbetinde muknî bir surette ifade edebilmek meziyetine sahip olur. Zira o Nurcu baştan başa aklî, mantıkî ve muknî bir şaheserin şahane dersleriyle tenevvür ve tefeyyüz etmektedir.

Hakikî medeniyetin ve yüksek içtimaiyatın, insanlık kanunlarının menbaı ve esası Kur’ân’dır. Kur’ân umum nev-i beşere hitap eden bir hatib-i umumîdir. Kur’ân-ı Hakîm’in hakikî ve berrak ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur’da aradığınız imanî ve İslâmî, aklî ve fikrî, kalbî ve ruhî birçok ihtiyaçlarınızın tatmin edildiğini göreceksiniz. Kafanızdaki bir kısım istifhamların tam ikna edici bir tarzda cevaplandırıldığını, büyük bir hayranlık ve şükran hisleri içinde müşahede edecek ve Risale-i Nur’un kendinize hitap eden İlâhî hakikatlar mecmuası olduğuna kani olarak sonsuz bir huzur içinde mes’udane bir hayat yaşamaya başlayacaksınız. O Nurları defalarca ve hatta bir ömür boyunca okumak zevk ve sevgisinden kendinizi kurtaramayacaksınız.

Risale-i Nur mevzuunu büyük bir alâka ile takip eden uyanık arkadaşlarım!

Kur’ân-ı Kerim’in manası bilinmese de, okunduğu ve dinlendiği zaman ruhlarda nasıl ki manevî ve derûnî bir tesir husule gelir. Zira kelâm, Allah kelâmıdır. Bu Kelâmullahtaki ve İslâmiyetteki mananın kudsiyetidir ki; Türkler İslâmiyetle cihangir oldular, kıt’alar, beldeler fethettiler. Bin seneden beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapmaktadırlar. Aynen öyle de, Kur’ân’ın bu asırda yüksek bir tefsiri olan Risale-i Nur’daki bazı bahisleri başlangıçta tamamen anlayamazsanız da onun manevî tesiri ve manevî feyzi, ruh ve kalbinize nüfuz eder; mana âleminizi istila eder, kat’iyen istifadesiz kalmazsınız. Ve kalmıyoruz. Hem insan yalnız akıldan ibaret değildir; kalp, ruh, sır ve vicdan gibi manevî latîfe ve cihazata da mâliktir. Aklınız her bir mesele-i imaniyeyi birinci okuyuşta hakkıyla kavrayamasa da, kalp ve ruh ondan hissesini alır. Risale-i Nur’un bu manevî tesiridir ki, Risale-i Nur’un ilk te’lifi zamanında sekiz-on Nur talebesi varken, şimdi milyonlar olmuştur; dünya fikir cereyanları içinde en kuvvetli bir iman cereyanı olarak Anadolu’yu istila etmiş, Avrupa, Amerika, Asya kıt’alarına kadar varlığını ve kuvvetini kabul ettirmiş, din düşmanlarını dehşete düşürerek mağlubiyete düçar etmiş, iman ve İslâmiyete hayat ve hareket vermiş, nesl-i cedidi ihtizaza getirmiş ve kahraman ve cengâver fıtratları inkişaf ettirerek cihad-ı İslâmiye meydanlarında her şeyini iman uğrunda feda ettirecek derecede koşturmuştur ve koşturmaktadır. Nihayet dünyanın ve âlem-i İslâmın fevkalâde takdir ve hayranlığına mazhar olmuş ve olmaktadır.

Gençlik Rehberi, s. 296

Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump yönetimi, Çin'e tarifeleri artırdı, diğer ülkelere 90 gün süreyle durdurdu

    'Emekliyim, mutsuzum'

    İsrail basını: Netanyahu “küçük düşürüldü”

    Uysal: İktidar, çiftçimizi sefil ediyor

    TTB: Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

    Katliam varken nasıl normalleşme olacak?

    “Demokrasi sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil”

    Özdağ hakkında yeni iddianame

    Tek yol demokrasi

    Trump, ilaç sektörünü de sarsacak

    KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

    Mülâkat mağdurları: Bu zulme son verin

    Tarım işi ihtiyarlara kaldı, gençler tarımdan kaçıyor

    Sürücülere mühim tavsiye: Jant deyip geçmeyin tedbirinizi alın

    ABD'den Çin'e yüzde 104 oranında tarife

    Husiler: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

    AB, ABD'ye karşılık vermeye hazır

    Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü

    Böyle mi olmalıydı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ey bîinsaflar!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beşinci Şuâ’daki Serasker
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ve Cehennem şu an mevcut mudur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İktisadım var da ekonomi kötü!
    Abdurrahman AYDIN

    Sosyal medyada değil, Mele-i A’lâ’da gündem olmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Kaç baba çocuğuna tebliğ etti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur okuyanların akıl ve mantığı kuvvet bulur
    Çetin ACAR

    Zübeyir Gündüzalp ve Ford’un serveti
    Cevher İLHAN

    Dış destekli iç operasyonların akıbet(sizliğ)i

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.