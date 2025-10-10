"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nur’un herkese ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var

Risale-i Nur'dan
10 Ekim 2025, Cuma
Bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum:

Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu:

“Risaletü’n-Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’an onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?”

Elcevap: Eski mübarek zatların ekserî divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esâsâtına ve köklerine hücum yoktu ve erkân-ı iman sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkânına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu

has mü’minlere ve fertlere hitap ederler; bu zamanın dehşetli taarruzunu def’ edemiyorlar.

Risaletü’n-Nur ise Kur’ân’ın bir manevî mu’cizesi olarak, imanın esâsâtını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar.

O divanlar derler ki: “Velî ol, gör; makamata çık, bak, nurları, feyizleri al.”

Risaletü’n-Nur ise der: “Her kim olursan ol; bak, gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar.”

Hem Risaletü’n-Nur en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra başkalara bakar. Elbette nefs-i emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izâle eden bir ders, gayet kuvvetli ve hâlistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalâlet karşısında tek başıyla galibâne mukabele eder.

Hem Risaletü’n-Nur sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh ve sair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i a’lâya uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaik-ı imaniyeyi kör gözüne de gösterir.

Kastamonu Lahikası, 4. mektup, s. 33

LUGATÇE:

bürhan: delil, ispat, hüccet.

erkân-ı iman: iman esasları.

evc-i a’lâ: en üst derece.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

imtizac: kaynaşma, uyuşma.

iz’an: anlayış, kavrayış, ferâset.

letaif: latifeler, duygular.

nefs-i emmare: insana kötü ve günah işlerin yapılmasını emreden nefis.

saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk; Cennet.

şahs-ı manevî-i dalâlet: küfür ve dalâleti manen temsil eden manevî şahıs.

şübehat: şüpheler.

tahkik: doğru olup olmadığını araştırmak, inandığı şeylerin aslını, esasını bilerek inanma.

teavün: yardımlaşma.

Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump gelecek günlerde İsrail'i ziyaret edecek

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek

    "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"

    2 Fransız milletvekili serbest 150 mürettebat üyesi hala İsrail'in elinde

    BM: Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

    Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onayladı: Taraflar ve arabuluculardan ilk açıklamalar...

    Kayıtlardaki en sıcak 3. eylül ayı yaşandı

    Kütahya-Simav'da gece 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

    Enflasyona her ay yeni bir bahane

    'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

    Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

    Sisi: Ateşkes anlaşması sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

    Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.