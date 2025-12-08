"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Mürşid-i A’zam ve Bediüzzaman-1

Abdülbakî ÇİMİÇ
08 Aralık 2025, Pazartesi
Müceddid; bulunduğu ve yaşadığı asrın en büyük âlimi ve evliyasıdır.

Bu noktadan bakacak olursak, Bediüzzaman son asrın müceddidi olması hasebi ile, bulunduğu dönemin bütün aktab ve evliyalarının üzerinde bir konumdadır. Bu Bediüzzaman’ın şahsî kemali ve makamıdır.

Risale-i Nurlar, bu zamanda mehdiyet makamını ifa ediyor ve insanların terbiye ve irşadında en mükemmel bir kutup gibidir. Elbette böyle bir tefsire vasıta olan Bediüzzaman’ın makamı da buna mütenasib olacaktır. ‘Irşad-ı azam’ olan Risale-i Nurların müellifi, elbette ‘Mürşid-i A’zam’ olmak gereklidir. Tarihçe-i Hayat’taki ifadeler bunu teyid ediyor.“Bediüzzaman Said Nursî, on dördüncü asr-ı Muhammedînin ve yirminci asr-ı Milâdînin minaresinin tepesinde durup, muasırları olan ehl-i İslâm ve insaniyete bağırıyor ve bu asrın arkasında dizilmiş ve müstakbel sıralarında saf tutmuş olan nesl-i âti ile bir mürşid-i a’zam, bir müceddid-i ekber olarak konuşuyor.”1

Kutb-u irşad ve âhirzaman          

Kutb-u irşad; insanların irşadına ve hidâyetine vesîle kılınan zâtların reisi olarak bilinir.

İmam-ı Rabbanî Hazretleri bu meselede şöyle diyor: “Kutb-u irşad, âlemin irşadı ve hidâyeti için feyzlerin gelmesine vâsıta olur. Kutb-u irşadın her zaman bulunması lâzım değildir. Öyle zamanlar olur ki, âlem imandan ve hidâyetten büsbütün mahrum kalır. Asırlardan, uzun yıllardan sonra, bir tâne bulunursa yine büyük nîmettir. Her şey onunla nurlanır. Onun bir bakışı kalb hastalıklarını giderir. Bir teveccühü, beğenilmeyen kötü huyları silip süpürür.”2       

İmam-ı Rabbanî’nin ifadeleri kutb-u irşad vazifesiyle muvazzaf olanları layıkıyla tavsif etmiş olup, bu zatların Kur’ân’a ve İslâm’a büyük hizmetler ettiği anlaşılmış olur.          

İmam-ı Rabbanî’nin çok uzun bir Kutb-u İrşad izahatı daha vardır. Cümle cümle üzerinde durmaya çalışalım.

1.”Ferdiyet kemâlâtını da kendisinde bulunduran bir irşad kutbu çok nâdir bulunur.”3 Bu zatlar her asır başında geleceği tebşir edilen müceddidler hükmündedir. Buna işâret eden;”Allah Teâlâ bu ümmet için her yüz senenin başında dinlerini tecdîd eden bir müceddid gönderir.”4 hadîs-i şerifidir. Ferdiyet makamı, yaşadığı asırda başka bir âlimin tasarrufu altında bulunmamayı gerektirir. “Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevîsi “Ferid” makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz’da bulunan kutb-u a’zamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor.”5 cümleleri ferdiyet manasını izah ediyor.

2.”Böyle bir cevher birçok asırlardan sonra meydana gelir.”6  Demek bu zatların dünyaya gelmesi her asrın mebusu olması sırrını taşıyor. Risale-i Nur’daki “Asırlardan beri beklenilen ve muntazır kalınan zat, Risale-i Nur imiş.”7 cümlesi böyle bir cevherin asırlardan sonra meydana gelmesini teyid ediyor. Hakikat şairi Mehmet Âkif; “O nuru gönder, İlâhî, asırlar oldu yeter! Bunaldı milletin âfâkı bir sabah ister.” diye, işte bu nura işaret ettiği, bugün bizce bir hakikattir.”8

—Devam edecek—

Dipnotlar:

1- Tarihçei Hayat, s. 173

2- Evliyalar Ans. c.1, s. 9

3- Mektubat-ı Rabbani 1/260; Mebde ve Mead, Çev. Dr. Necdet Tosun, Sufikitap, İst. Ekim, 2005, s. 23-24

4-  Feyzü’l-Kadîr, 2:281

5- Kastamonu Lahikası, s. 204

6- Mektubat-ı Rabbani 1/260; Mebde ve Mead, Çev. Dr. Necdet Tosun, Sufikitap, İst. Ekim, 2005, s. 23-24

7- Barla Lahikası, s. 176,

8- Tarihçe-i Hayat, s. 641

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”

    Ardahan-Ardanuç yolu kış boyunca kapalı olacak

    İBB: Bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü - 910 ihbara müdahale edildi

    Sudan-Güney Kurdufan'daki saldırıda ölü sayısı 114'e yükseldi - Afrika Birliği saldırıyı kınadı

    Suriye: İsrail, topraklarımızdan çekilmeden bir anlaşma olmayacak

    Şam'da patlama oldu

    'Gazze’yi, Mısır da herhangi bir yabancı ülke de yönetmeyecek'

    Benin'deki darbe girişimi başarısız oldu

    Orta Doğu'da Filistinsiz barış hayal

    Rusya, son bir haftada 1600 İHA,1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenledi

    Maltepe'de servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

    AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın

    ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”
    Genel

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.