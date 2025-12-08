"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gençler Bursa'da buluştu

08 Aralık 2025, Pazartesi
Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı, bu yıl 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Yeni Asya Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Daha önce Kocaeli, Antalya ve Konya’da düzenlenen nurlu buluşmaların devamı niteliğindeki bu yılki şûrâ, gençlerimizin hizmetlerini daha sistemli ve istikametli bir zeminde sürdürmelerine vesile oldu.

Programın ilk günü olan 6 Aralık Cumartesi, çeşitli hizmet alanlarının değerlendirildiği oturumlar ve müzakereler yapıldı. Üniversite hizmetleri, gençlik organizasyonları ve dijital medya çalışmaları gibi başlıklarda yapılan istişareler, gençlerin hizmette birlik, devamlılık ve yöntem geliştirme adına önemli katkılar sundu.

7 Aralık Pazar günü ise Osmanlı’nın kuruluş iklimine ev sahipliği yapan Bursa’nın tarihî ve manevî mekânlarına bir ziyaret programı düzenlendi. Bu gezi hem tarih şuurunu güçlendirdi, hem de gençlerin birbirleriyle kaynaşmasına imkân tanıdı.

Gençler arasında şevk ve ülfeti arttıran bu buluşmanın, hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye yeni bir canlılık kazandırmasını temenni ediyoruz.

*

“Toplumun Temeli: Aile” Paneli”

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı ve Yeni Asya Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Toplumun Temeli: Aile Paneli”, 7 Aralık Pazar günü Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Panel, Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik’in açılış konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü Dr. Mevlüt Yılmaz’ın yürüttüğü programda, akademisyen Doç. Dr. Nurcan Deniz ve eğitimci-yazar Baki Çimiç katılımcılara önemli değerlendirmeler sundu.

Panel, Yeni Asya YouTube TV üzerinden canlı olarak da yayınlandı.

Konuşmacılar, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun aile temeli üzerine bina edildiğini vurgularken; aile yapısının güçlendirilmesinin sosyal refahın en temel şartı olduğunun altını çizdiler.

*

Takvim Siparişleriniz İçin Son Günler

Ön yüzünde il il namaz vakitlerinin, arka yüzünde ise; aileden sağlığa, Nur’dan damlalardan Doğu ve Batıdan özlü sözlere, tarihî olaylardan önemli isimlerin yâd edilmesine, bilgi dağarcığından püf noktalarına kadar çeşitli bilgilerin yer aldığı takvimlerimiz bu sene de sizlerle buluşuyor. 365 gün boyunca ev ve işyerlerinizi süsleyecek olan takvimlerimizin satışı devam etmekte. Yeni Asya ve Bediüzzaman Takvimi olarak piyasaya sunduğumuz takvimlerde stoklarımızın tükenmek üzere olduğunu hatırlatır, temsilcilerimizin taleplerini Satış ve Pazarlama Servisimize bir an önce bildirmelerini önemle rica ederiz.

Hizmetlerimizin artarak bereketlenmesini, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin daim olmasını temenni ediyor, hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.

