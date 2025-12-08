"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

AKP’yi anlayamamak-3 - 12 Eylül projesini inkâr mı?

Şükrü BULUT
08 Aralık 2025, Pazartesi
Faili bilmeden fiili konuşmak veya katili sormadan maktulün başında ağlamak. İşte Türkiye’mizin durumu...

Siyasetçilerimiz, idarecilerimiz veya araştırmacılarımız AKP’yi tahlilde yukarıdaki usulü takip ediyorlar… Olan-bitenden, sokaktaki vatandaşın üslubuyla dertlenmek, idareciye hiç yakışır mı?

12 Eylül partileri ANAP ile AKP’nin ilk zamanlarında icraatçıların, günahlarını; derin devlete, cumhurbaşkanlarına, yargı kurumlarına veya askere yüklediklerini hafıza unutsa, arşivler unutmaz. İcraatlarında malî sıkıntıya girmemiş bu partilerin, Küreselcilerin finans şubelerinden icraatlarına ve rüşvetlerine para taşıdıklarını, yaşayanlar bilirler. Burada bir hatırlatmada bulunalım: İhtilâl sürecinin maliye bakanlarının icraatları, dâhil oldukları projenin icapları gereğince, müstakil araştırmaları gerektirecek kadar önemlidirler.

Türkiye uygulamalarının; Keynesçileri devredışı bırakmış liberallere/serbestpazarcılara laboratuvar olduğunu, ilgililer bilirler. Güney Amerika’da, Asya’da ve Avrupa’da göremeyecekleri kolaylıklarla, halkımızın üzerinde her türlü deneyi yaptılar. Avantajları; figüranlarının muhafazakâr ve dindar(!) olmasıydı. Sistemin yıllarca hırpaladığı kesimlere verilen vaatler veya rüşvetlerle, günümüze kadar işin zevahiri kurtarıldı. İktisatçılarımız, 45 sene zarfında halkımızın servetinden kaçırılanları ve alım gücümüzün üçüncü dünya ülkelerinin seviyesine düşmüş oluşunun hikmetlerini usullerince yazabilselerdi; millet nazarında kahraman olurlardı. İhtilâli müteakiben hükümetlerin kullandıkları para, elbette Küreselcilerin ülkemizden çaldıklarının zekâtı mesabesindeydi. Milletin fabrikalarını, büyük işletmelerini, madenlerini, paralı tezgâhlarını, akarsularını ve münbit arazilerini özelleştirme perdesinde Küreselcilere aktaran proje sorumlularının birer pazarlamacı olduklarını da, işletme fakültelerindeki hocalarımız halka anlatabilirler.

Küresel Sosyal Marksistlerin (Neoliberalistlerin) proje gereği bu iki partiyi geleneksel Kemalizm’in saldırılarından ve engellemelerinden koruduğunu da bir kenara yazalım. TSK’daki yeni dizayn, başörtüsüne vize, dindar efkâr-ı ammeye verilen küçük rüşvetler (Ayasofya, Çamlıca Camii ve Taksim Camii gibi) ve hükümetlerin her karede kullandığı mukaddesatın arkasındaki; vatan, millet ve İslâmiyet aleyhindeki son gelişmelerle, AKP ve ANAP sempatizanları, hükümeti temize çıkaracak bahane sıkıntısı çekiyorlar. Yukarıda belirttiğimiz üzere AKP, beşibirliğini çoktan iktidarının gerdanına astı. Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulu’nun, Meclis’in Yargı’nın ve TSK’nın emrinde olduğu bir hükümetimiz; milletin çalınan servetinden ve Türkiye üzerinden İslâm birliğine yapılan ihanetlerden kimsecikleri sorumlu tutamıyor… Belki de deniz bitmiştir…

Bazı okuyucularımız, 12 Eylül takıntımızdan muztaripler. Doğru, kurtulamıyoruz. Çünkü yarım asır önce projeyi tatbik sahasına koyanlar, işlerinin başında olduklarını yüzümüze haykırıyorlar. “Elli sene”ye, “uzak geçmiş” mi diyeceğiz? Millet olarak, Kemalizm ilkelerinden dolayı yeni anayasamızı yapamadan ilk dört maddede takılıyoruz. Yüz sene öncesinden bizi bağladıkları zincirlerden kurtulmak istemiyor muyuz? Ayrıca diyoruz ki, Küresel Marksistlerle Kemalistler işbirliği içinde 12 Eylül projesini hazırladılar. Kıvrıkoğlu bu projenin bin senelik olduğunu söylemişti. Çevik Bir, o demokrasinin(!) ayarı bozulursa balanslarının olduğunu söylemişti. Doğu Perinçek’in bir ayağı Kandil’deydi, diğeri Ankara’da… Mesele dönüp-dolaşıp projeye geliyorsa, buna komplo teorisi mi diyeceğiz? Evet, işin içine mukaddesatı soktular… Kemalistlerin Türkçülüğü soktukları gibi… 

AKP’nin mahiyetinin anlaşılmasını istemeyenlerin evvelde Küreselcilerle, ahirde Kemalistlerle işbirliği halindeki masonlar olduğunu söyleyemeye devam edeceğiz. Dinsizliğin her iki cereyanıyla ittifak halindeki bu partinin teşhiri, onun işbirliği halinde olduğu projelerine zarar getirmez mi? BOP, İsrail’in emniyeti…  Orta Asya’dan Avrupa’ya, Rusya’sız bir enerji koridoru… İslâm ülkelerinin mabeynindeki husumetler, Müslüman-Hıristiyan ittifakının takozu olarak kullanılan Marksist Kürtler, Pakistan-Hindistan anlaşmazlığı ve nihayet Balkan Paktı… Mevcut hükümetimiz, haricî siyasette sözkonusu cereyanlarla çalışıyor… Türkiye’nin istenilen AB ve İslâm birliği siyasetlerini engelleyen 12 Eylül hükümetlerinin (AKP, ANAP) mahiyetini gizleyenler yalnızca Neoliberaller, ırkçılar, Siyasal İslâmcılar değildir; menfaat ve korku belâsıyla haricî cereyanlarla çalışan bazı aydınlarımızı  unutmayalım. 

Devam edelim…

 

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”

    Ardahan-Ardanuç yolu kış boyunca kapalı olacak

    İBB: Bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü - 910 ihbara müdahale edildi

    Sudan-Güney Kurdufan'daki saldırıda ölü sayısı 114'e yükseldi - Afrika Birliği saldırıyı kınadı

    Suriye: İsrail, topraklarımızdan çekilmeden bir anlaşma olmayacak

    Şam'da patlama oldu

    'Gazze’yi, Mısır da herhangi bir yabancı ülke de yönetmeyecek'

    Benin'deki darbe girişimi başarısız oldu

    Orta Doğu'da Filistinsiz barış hayal

    Rusya, son bir haftada 1600 İHA,1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenledi

    Maltepe'de servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

    AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın

    ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”
    Genel

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.