"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Tevekkül mü, tembellik mi?

M. Said ZEKİ
08 Aralık 2025, Pazartesi
Mutsuzluğumuzun kaynağı tembellik, kanaatsizlik, şükürsüzlük, tevekkül eksikliği olabilir mi?

İmtihanda olduğumuzu unutup, dünyaya kök salmaya başladığımızda her şey bize fâniliği hatırlatıyor. Şikâyete başlıyoruz Oysa Allah Âdildir; yarattıklarına adaletle davranır. 

Mü’min konumunu, durumunu bilir, bilmelidir. Haddini tecavüzden şiddetle sakınır. Dilinde  ve fiilinde şükür eksik olmaz. Allah’ın verdiğine kanaat eder, haset etmez. Sebepler dünyasında yaşadığının, ekmeden biçemeyeceğinin şuurundadır. Bunun yanında toprak zerrelerinin buğday yapacak ilme, kudrete ve iradeye sahip olmadıklarını da çok iyi bilir.

Sebeplere teşebbüs ettikten sonra Allah’a tevekkül eder. Zira, ağaçtan meyve, topraktan hububat ve topyekûn kâinattan insan süzüp çıkaran O’dur.

*** 

Tembelliği, sebeplere teşebbüs etmemeyi Allah’ın bu kâinatta koyduğu fıtrat kanunlarına isyan olarak değerlendirir. Ama, neticeyi sebeplerden değil, Allah’dan bekler; duasını, niyazını, şükrünü ancak O’na yapar.

Evet; Allah Adildir; yarattıklarına adaletle davranır. Hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez. Şu an bir sıkıntı, hastalık veya musibetle imtihan olunuyorsak; bilmeliyiz ki onu kaldırabilecek, üstesinden gelebilecek güç ve kuvvet bize verilmiştir. Yeter ki, buna can ü gönülden inanalım.

En büyük düşmanımız nefis ve onun teşvik edicisi Şeytan. Dünya sevgisi, mahlûkata güvenme, makam sevgisi, desinler, demesinler, kibir, gurur, hırs, tamah, haset, gıybet, iftira... Her biri nice imanları götürmüş korkunç dalgalar.

Müslüman, dünya hayatını daha da müreffeh kılmak arzusuyla, meşru sebeplere tam olarak teşebbüs eder, ama şunun da farkındadır: Bu dünya zevk ve lezzet yeri değil, ancak imtihan meydanıdır ve âhiretin tarlasıdır. İmtihanda, tarlada, sıkıntı olabilir. Gerçek ferahlık imtihan ötesi ve hasat sonrasıdır. Bunun için dünyanın musibet ve sıkıntılarına karşı psikolojik olarak bir ön hazırlığa sahiptir.

*** 

Tevekkül insanın kendine yüklenen bütün görevleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah`a bırakması, O`nun yaratacağı neticeyi güven ve rıza ile karşılayıp, insanlardan bir beklenti içerisinde olmamasıdır. Kısaca Allah`a güvenip, akibetinden endişe etmemesidir.

Çok bilinen misale göre bir çiftçinin tarlasını sürmesi, tohumunu ekmesi, otlardan temizleyip, gerekiyorsa gübre vermesi kendi üzerine düşen görevi yapmaktır.

Yağmur yağdırması, ekinin çıkması ve verimli olması için Allah’a güvenmesi tevekküldür. Rızkını kazanmak için çalışıp çabalamak, elinden geleni yapmak; sonra Allah’ın bütün yarattıklarının rızkını verdiği hakikatine iman edip, sabırla neticeyi beklemek tevekküldür.

*** 

Hadis-i Şerif fiil ve hâli birleştirir: “Çalışmak âdetim, tevekkül hâlimdir.” 

Bediüzzaman Hazretleri çalışmayı fiilî dua olarak görür:

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek ve esbaba teşebbüs ise bir nevi dua-yı fiilî telâkki ederek, müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hakk’dan bilmek, neticeleri O’ndan istemek ve O’na minnettar olmaktan ibarettir.” (Sözler, s. 351.)

İnsanın önünde çok menziller var. Kabre girmeden önce çoğu zaman, hastalıklara, musibetlere, çaresizliklere, ihtiyarlığa da uğrar. Bütün bu safhalarda insan tevekkülsüz yaşayabilir mi?

Hastalık ve musibetlere olduğu gibi, ölüm habercisi ihtiyarlık mevsiminde insanın yüzüne daha fazla vuran, soğuk rüzgârlara karşı da en sağlam zırh ve dünya denizinde en korunaklı bir liman tevekküldür.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”

    Ardahan-Ardanuç yolu kış boyunca kapalı olacak

    İBB: Bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü - 910 ihbara müdahale edildi

    Sudan-Güney Kurdufan'daki saldırıda ölü sayısı 114'e yükseldi - Afrika Birliği saldırıyı kınadı

    Suriye: İsrail, topraklarımızdan çekilmeden bir anlaşma olmayacak

    Şam'da patlama oldu

    'Gazze’yi, Mısır da herhangi bir yabancı ülke de yönetmeyecek'

    Benin'deki darbe girişimi başarısız oldu

    Orta Doğu'da Filistinsiz barış hayal

    Rusya, son bir haftada 1600 İHA,1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenledi

    Maltepe'de servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

    AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın

    ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Bu cesareti nereden alıyorlar?”
    Genel

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.