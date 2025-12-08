"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Mehmet ERBAŞ
08 Aralık 2025, Pazartesi
Menfîden sakın müspet hareket et,

Kendi mesleğine muhabbet et,

Başka mesleklere etme adavet,

Onlarla meşgul olmayı terk et.

 

Her meşreple muhabbete devam et,

Muhabbet edersen olur uhuvvet,

Birlik için ittifakı elde et,

Meydana gelir rabata-i vahdet.

 

De, mesleğim haktır, daha güzeldir,

Deme hak yalnız benim mesleğimdir,

Diyemez güzel benim meşrebimdir,

Çünkü insaf düsturu rehberimdir.

 

Ehl-i hak ile birleşmek gerekir,

Bu muvaffak olmanın sebebidir,

Diyanette izzetin gereğidir,

Başarmak için bir olmak gerektir.

 

Madem dalalet şahs-ı manevîdir,

Ehl-i hak da ittifak etmelidir,

En kuvvetli fert mağlup düşebilir,

Sahs-ı manevî en kuvvetli settir.

 

Hakkı batıldan koruyabilirsin,

Haksız nefsini susturabilirsin,

Yanlış izzetini de terk edersin,

Tam ihlâsı böyle elde edersin.

