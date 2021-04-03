Eğitimciler Bediüzzaman’dan istifade etmeli

Said NursÎ’nin yaşadığı hayat ve telif ettiği şaheserler orta yerdedir. Bu yüzden eğitimciler Bediüzzaman’dan yaraRlanmalıdır. Onun eserleri müfredata alınarak insanlarımızın faydasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

RÖPORTAJ: SEDAT SERDAR

sedat@yeniasya.com.tr

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Öztürkçü ile Uludaz Yayınları’ndan çıkan ‘Said Nursî ve Eğitim’ isimli kitabı üzerine konuştuk.

- Yeni Asya’da yazıyorsunuz. Sizi biraz daha yakından tanısak…

1954 yılında Bitlis’e bağlı Adilcevaz ilçesinde doğdum. Küçük yaşlarda ailemin Van’a yerleşmesiyle ömrümüzün bir kısmı Van’da geçti. 1979’dan itibaren uzun yıllar yurdun muhtelif yerlerinde öğretmenlik yaptık. 1986 yılında Van’ın Başkale ilçesine eğitim idarecisi olarak atandık. Burada dokuz yıl çalıştık. 28 Şubat darbesi sonucu görevden uzaklaştırıldık. İki yıl sonra tekrar öğretmenliğe döndürüldük. 2005 yılında Bursa-İznik ilçesine yine eğitim idarecisi olarak atandık. Dokuz yıl da burada çalıştık. Emekli olup bütün vaktimizi Risale-i Nur araştırmalarına verdik.

- Sizi yazmaya sevk eden şey neydi?

Yeni Asya bizim ailece sevdamız olmuştu. Ondan önce İttihad’la haşir neşirdik. Yazıya “Bir Ortaokul Öğrencisi” isimli şiirle başlamıştık. Evimizin küçük bir odası adeta sınıf olarak kullanılırdı. Rahmetli babamın her gün düzenli getirdiği İttihad’ı ailece paylaşırdık. Ardı sıra Yeni Asya ile yolumuza devam ettik. Nur hakikatlerine küçüklüğümüzden beri aşina olduğumuzdan onda yazmaya küçük bir yazıyla iştirak etmiştik o yıllar. 1970’li yıllardan bu yana devamlı yazarım.

- Öğretmen olarak Bediüzzaman’ı nasıl tanımlarsınız?

Bediüzzaman, Efendimizi (asm) kainatın muallimi, öğretmeni olarak tarif eder. Bediüzzaman da O’nun (asm) bu zamanda varisi ve çağımızın öğretmenidir diyebiliriz. Aynı zamanda her yönüyle rehber, bir yüksek şahsiyettir.

Biz meslek olarak yurdun en mahrum diyebileceğimiz yerlerinde çalıştık. Mesleğimizi çok iyi öğrenmeye ve öğretmeye çalıştık. Bediüzzaman hakikaten bu ülkenin ve insanının psikolojisini çok iyi tahlil eden bir dehadır. Onun eğitimle alakalı fikir, değerlendirme ve söylemlerinin hepsi fıtrî bir yaklaşımla mücehhezdir. Eserleri ve yaşantısı ile tam mükemmel bir öğretmendir.

Yaşadığı hayat ve telif ettiği şaheserler orta yerdedir. Bu yüzden eğitimciler Bediüzzaman’dan yararlanmalıdır. Onun hakkında makaleler yazılarak ders kitaplarına konulmalı. Eserler müfredata sokularak ülkemizin ve insanının faydasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

- Yıllardır Said Nursîi ve talebeleri üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Son olarak Said Nursî ve Eğitim kitabı ile okurlarınızın karşısına çıktınız. Sizi bu kitabı yazmaya sevk eden şey neydi?

Hamd olsun Allah’a Bediüzzaman ve talebeleriyle yapılan çalışmalarımız epey oldu. Biz masa başında değil, gidip, gezip, görüp ve dinledikten sonra çalışmalarımızı arz ediyoruz. Bu bizim için bir hasret ve iştiyak olmuş.

‘Said Nursî ve Eğitim’ kitabı bana göre bir ihtiyaçtır. Üstadın eğitim ve sistemle alâkalı nerede ne varsa onlara dikkat çektiğimiz bir çalışmadır. Beni bu kitabı yazmaya teşvik eden en önemli amil Bediüzzaman’ın eğitimle yakından alâkadarlığıdır. Eserlerinde çok orijinal bilgiler ve çözümler mevcuttur. O, “Aklın nuru medeniyet fenleridir, vicdanın ziyası din ilimleridir. İkisinin imtizaciyle hakikat tecelli eder” diyor. Bu öylesine mükemmel bir yaklaşım ki. Bediüzzaman eğitim anlayışını tahakkuk etme adına, öncelikle Doğuda bir üniversite inşa etme projesi geliştirmiş. Ama onu anlamamışlar. Hala da anlamıyor veya anlamak istemiyorlar.

- Kitabının muhtevasından bahseder misiniz?

Bediüzzaman’ın eğitimle alâkalı bilgilerinin ve eserlerine yansıyan değerlendirmelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Kitaptaki bütün konular Yeni Asya’da yazdıklarımızdır. Bu vesileyle gazetemize teşekkürü bir borç bilirim.

Kitap yedi bölümden oluşuyor. Bediüzzaman’ın hayatı, Bediüzzaman ve ailesinin eğitimi, Medresetüzzehra’nın İlk Talebeleri üzerinde duruyoruz. Ayrıca eğitimci ve akademisyenlerin dilinden Said Nursî ve eğitim konularına değiniyoruz.

- Kitabınızda birçok yazar ve eğitimcinin Said Nursî ve eğitim konusundaki görüşlerine yer vermişsiniz? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

Çok kıymetli ve güzel değerlendirmeleri mevcuttur. Dikkatimi çeken en önemli hususiyet yazar, eğitimci ve akademisyenlerin hepsinin Bediüzzaman’ın eğitim ve diğer görüşlerinin çok kıymete değer bulunması üzerinde yapılan değerlendirmelerdir. Hepsine teşekkür ediyorum.

- Bediüzzaman’ın eğitim hakkındaki görüşlerinin hayata geçirilmesi için neler yapılmalı?

Öncelikle Bediüzzaman’ı ve eserlerini çok okumalıyız. Eserlerinin mahiyeti ile, Bediüzzaman’ın şahsiyet-i maneviyesini doğru okuduktan sonra istikamet çizgisi olarak izhar ettiği kaide ve metodları kabullenerek özümsemeliyiz. Tahkiki imanı elde ederek imanımızın kurtarılmasını sağlamak, sonra da başkalarının imanlarını kurtarmaya çalışmak adına Risaleleri okumalıyız.

- Okurlar kitabınızı nereden temin edebilir?

Kitap internet üzerinden ve kitapçılardan temin edilebilir.

- Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Teşekkürler.