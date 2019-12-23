Her çocuk ayrı bir hikâye...

Gazetemiz yazarlarından Misbah Eratilla ile yayınlanan ilk kitabı “KIRMIZI KURDELENİN SIRRI” üzerine konuştuk.

*Yıllardır Yeni Asya’da yazıyorsunuz. Sizi biraz daha yakından tanısak…

Siirt’in Kurtalan ilçesinde doğdum. Babam TPAO’da işçi olarak işe girince Batman’a yerleştik. Babamın işinden dolayı Adana, İskenderun, Erzin ve Adıyaman’da ilk ve ortaokulu okudum. Mersin Öğretmen Lisesi’nden mezun oldum. Üniversiteyi de Mersin Eğitim Enstitüsü’nde okudum. Yozgat, Elazığ ve Batman’ın çeşitli okullarında öğretmen olarak görev yaptım. Şimdi Batman’da ilkokul müdürü olarak görev yapmaktayım. Evli ve üç çocuk babasıyım.

* Ne zaman yazmaya başladınız? Sizi yazmaya sevk eden şey neydi?

İlkokula başladığımda sınıfımız çok kalabalıktı. Oturacak yerim olmadığından o yıl pencere kenarında ayakta kaldım. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okumayı öğrenemedim. Okumayı öğrendikten sonra kitapların doyumsuz dünyasına girdim. Kitaptaki tat ve lezzeti aldım. Kitap okudukça mutlu oldum. Lise birinci sınıfta Risale-i Nur’la tanışınca seri okumalar hayatımı değiştirdi. Okumalarım devam etti. Okuduğum kitapların altını çizerek kenarlarına notlar düştüm. Kitap okumalarım birbirini takip etti ve her kitabı farklı bir heyecanla okudum. Kitapları yeni bir şey nasıl öğrenebilirim, diye okudum. Kitap okuma çeşitlerim artınca çocuk dünyasını anlatan kitaplar ilgimi çekti. Çocuk psikoloji ile ilgili kitaplar okumaya başladım. Ardından çocuk gözüyle anlatılan romanlar, hikâyeler okudum. Bu çalışmalara devam ederken çocuk gözüyle yazmaya başladım. Eğitimci olmam sıfatıyla çocukları anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Yazdıkça daha çok okumaya başladım.

* Hikâyelerinizde Bediüzzaman’ın eserlerinin etkisi görünüyor. Sizi etkileyen yazarlar kimlerdi?

Çok farklı kitaplar okuyorum. Her kitap ve yazıda faydalı yönleri bilgi havuzuma attım. Risale-i Nurlar’ı kaynak alan bu okumalarımı yazıya döktüm. 2016 tarihinde Yeni Asya da yayınladığım “Şükran Çalışkan ve Üstat Dede” isimli yazımda bir çocuğun gözüyle Bediüzzaman’ı anlatmıştım. Bediüzzaman’ın bir çocuğun yüreğini nasıl anladığını ve onun nasıl rahatladığını ifade etmiştim.

* Batman’da yaşıyorsunuz. Medyanın merkezi İstanbul’a hayli uzaksınız. Bu sizi nasıl etkiliyor?

Batman’da yaşıyorum, ama sanal dünya sayesinde istediğim kişilerle görüşebiliyor, istediğim kitabı bulabiliyorum. Ama şunu unutmamak gerekir. Yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şey tutmaz. Tabi ki kültürün merkezinde yaşamak insana çok katkıları olur.

* Kırmızı Kurdelenin Sırrı ilk kitabınız. Kitabın konusundan biraz bahseder misiniz?

Bu kitaptaki hikâyelerin bir kısmı Yeni Asya gazetesinde yayımlandı.

Çocuklar geleceğimiz. Yirmi yıl sonra bizim olduğumuz yerde onlar olacak. Anne baba olarak şikâyetçi olduğumuz davranışları elbette vardır. Büyüdüklerinde aynı hataları yapmamaları için çocuğun duygularını iyi tanımaları gerek. Kitabımda çocuğa karşı yapılan yanlış davranışların oluşturduğu yaraları göstermek istedim. İleriki yıllarda dahi bu yaraların kanadığını görmelerini istedim. Yazdığım bu kitap öğretmen, baba, anne ve çocuğa ayrı ayrı hitap etmektedir. Hikâyeler hayatın içinden alınmış yürek hikâyeleridir. Kitap 28 hikâyeden oluşuyor. Bu hikâyelerin hemen hemen hepsi çocuğun yaşadığı gerçek yaşantılar üzerine kurgulanmıştır. Bu hikâyeleri 40 yıllık öğretmenlik hayatımın ürünü olarak kaleme aldım. Bu kitapta herkes kendinden bir hikâye bulacak. Kısmet olursa bir süre sonra seri kitaplarım gelecek.

* Sizin değişik türde kitaplaşmamış yüzlerce yazınız var. Öncelikle hikâye kitabı yayımlama fikri nereden doğdu?

Çocuklarla ilgili yaşanmışlıkları önceleri kısa notlar halinde yazdım. Yazarken çok duygulanıyordum. Bu da hoşuma gidiyordu. Yıllar önce bir internet sitesinde bu hikâyeleri kaleme aldım. Çok okunduğunu görünce hikâyelere devam ettim. Öğretmen, veli ve üniversite hocalarından “kitap yayınla” şeklinde tavsiye gelince kitap çıkarmayı düşündüm.

* Bu kitabı yazmakla neyi amaçladınız?

Kitap esasına bakarsanız çocukluğumdan ve 40 yıllık öğretmenlik hayatımın süzgecinden damıtılarak yazdığım yaşanmış hikâyelerdir. Bir yaraya dokunur umuduyla kaleme aldım.

* Sizi en çok etkileyen hikâyeler hangisiydi?

Kitabın içinde 28 hikâye var. Her hikâyenin kendine has farklı güzelliği var. Kırmızı Kurdelenin Sırrı hikâyesi bende öne çıktı. Herkes farklı bir hikâyeyi daha çok sevebilir.

* Bu hikâyeler Yeni Asya’da yayımlandığında hayli ilgi görmüştü. Okurun kitaba tepkisi nasıl?

Okur genelde gerçek hayattan çıkan hikâyeleri çok seviyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Bu olumlu tepkiler beni motive ediyor ve yazma isteğimi arttırıyor.

* Yeni Asya’da yayımlanmasına rağmen kitaba girmemiş hikâyeler var. Bunları da yayımlamayı düşünüyor musunuz?

Uzun yıllardır yaşanmış hikâyeler yazıyorum. İlerleyen günlerde inşallah bu hikâyeleri seri olarak yayınlamayı düşünüyorum.

* Gazetemizde Bediüzzaman ve talebeleri hakkında yaşanmış hikâyeler yayımlıyorsunuz. Bunları da kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz?

Bediüzzaman ve talebeleri hakkındaki hikâye tadındaki yazılarımı esasında senaryo olarak kurguladım. Bediüzzaman’la görüşen, sohbetinde bulunanların o anda neler hissettiklerini ve hayatlarında neler değiştiğini göstermek için yazdım.

* Okurlar kitabını nereden temin edebilir?

Kitap internet üzerinden temin edilebilir.

* Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Teşekkürler. İyi günler dileklerimle.

RÖPORTAJ: SEDAT SERDAR