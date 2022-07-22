"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Kur’ân’da insan tipleri

Rukiye Anar
22 Temmuz 2022, Cuma
Kur’ân’ın muhatabı insan olduğu gibi asıl meselesi de insandır.

Zira Kur’ân ile konuşan Allah (cc) insanı muhatap alırken ilk yarattığı güzelliğe ve kemale ulaşması için yollar göstermiştir ve bunun yanında ona mâni olacak şeyin yine kendisinde olduğuna işaret etmiştir. 

İşte Kur’ân insanı ele alırken her zaman var olan ve daimâ var olacak insan karekteri ve tiplerinden önemle bahseder. Mesala firavun, karun, nemrut karekteri her devirde her toplumda kendini farklı isimlerle göstermiştir. Bu tiplemelerin her birine baktığımızda güç, menfaat, mevki ve itibâr merkezi etrafında bulunmaktadır. 

Bu tiplerin hakkı bulamamaları aklı ve zekâsı yetmediğinden değil, işlerine gelmediği ve çıkarına ters düştüğü içindir. Çünkü hak ve adalet onların çarklarına çomak sokmakta, menfaat düzenlerini bozmaktadır. 

Şimdi ayetler üzerinden bu tiplere bakalım. “İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken gerek ayaktayken bize dua eder, ama biz onun bu sıkıntısını ondan giderdik mi, sanki kendine dokunmuş bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.” (Yunus 12)

Genel itibariyle bir çok insanın durumunu göz önüne seriyor. Sıkıntı anında ve rahat zamanda daimâ Rabbine yalvaran ancak sâdik kullardır. Yine bir başka tipleme: “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve peygambere çağrılınca bir bakarsın içlerinden bir gurup yüz çevirir. Ama gerçek kendi lehlerine ise boyun eğerek ona gelirler.” (Nur 49) Mâalesef bu karekterin bu zamanda yaygın olduğuna şahit oluyoruz. 

Diğeri “Onları gördüğünde kalıpları hoşuna gider, konuşunca sözlerine kulak verirsin, onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler her kuvvetli sesi kendi aleyhine sanırlar, onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin, nasıl da çevriliyorlar.” (Münafikun 4)

Bunlara, tam da bu post modern çağın insan tipine aynısı ile tanık oluyoruz. Zira insanlık artık vizyon peşinde. Dıştan parlak ve düzgün içten boş, kof ve çürük. Evet içleri bomboş bu insan tipleri çok cazip görüntü verdikleri için herkesin hoşuna gidiyor ve onların boş, ama etkileyici olan sözlerine kulak veriliyor.

Bir başka tip: “Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övünmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu azap vardır.” (Al-i İmran 188) Bu tipler yaptıkları şeyleri abartarak anlatır ve övünmeyi sevdiği gibi övülmeyi de sever. İşte Allah’ın sevmediği bir tutum. Bunun dahî azapla karşılık verileceğini haber veriyor. 

Yine bir tip, işine geldiği gibi hareket eder. (Nisa 14) Bu zamanda bu tutumun revaç bulması bir çok insanın bu hataya düşmesine sebep olmuştur. Bir başkası; hileci ve kurnaz geçinir. (Bakara 9) günümüz insanın tipik özelliği.

Ve  başka bir tip, çoğu insanı doğru yoldan alıkoyan ve hakka perde olan tutum, atalarından gördüğü inanç ve yaşamı körü körüne taklit etme ve bağlanma. Bu olgu her topluluğun hastalığı ola gelmiştir ki bir çok insan iman edememiş ve bâtıl yolda sürüklenmiştir. 

Kur’ân bu olumsuz karakterler dışında olumlu ve övülmeye değer karekter ve seciyelerden bahseder. Başta imanla muttaki, sıdk, infak, muhlis, muslih, mutevekkil, mütevazi, merhametli  iffetli, sabırlı gibi güzel ahlak ve iman hasletlerini öne çıkarır. Bunlar aynı zamanda ilâhi muhabbete de vâsıl eder. 

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet faiz yükseltti

    İklim krizi alarm veriyor

    BTK eliyle herkes fişleniyor

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı

    Anız yakma, verimliliğin kaybolmasına neden oluyor

    Suriye ile de yeni bir süreç başlatılmalı

    "Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor"

    Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da yapılacak

    Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    AB’nin gaz tüketimini azaltma talebine Atina karşı çıktı

    Joe Biden Kovid-19'a yakalandı

    Kremlin'den AB'ye yaptırım tepkisi

    Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu halen devam ediyor

    14 yıl önce yakalanan katil, dünyadaki cezasını Lahey'deki hapishanede çekiyor

    Bu meslekler YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor

    Riskli bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandı

    BM: Sudan - Mavi Nil'deki olaylardan derin endişe duyuyoruz

    'Rusya ve Ukrayna bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacak'

    Ödemesiz geçiş cezalarına ilişkin yeni dönem

    'Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98 oldu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı
    Şükrü BULUT

    Türkiye’deki hayatı Materyalist Kemalistlere (mi?) bırakıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele
    Genel

    BTK eliyle herkes fişleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salih Aleyhisselam’ın meziyetleri
    Genel

    Devlet faiz yükseltti
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi -1
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin AB’ne girişini engellemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.