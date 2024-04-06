"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hasan Özgenç Ağabeye rahmet

SALİH SÜTÇÜOĞLU
06 Nisan 2024, Cumartesi
İstanbul’a her gittiğimde Fatih’te Hasan Özgenç ağabeyin ayakkabıcı dükkânına uğramaya çalışırdım. Dükkanı Sofular Camii’ne çok yakındı.

Kendisi ile tatlı tatlı hasbihal eder, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden, Risale-i Nur’lardan konular açar, iman Kur’ân hizmetlerinden konuşurduk.

Çok bilgili, şuurlu ve istikametli bir insandı. Yeni Asya sevdalısıydı. Her gün gazetesini takip eder, gazetenin düzenlediği toplantılarda en ön safta yerini alırdı. Hayat tecrübesi sayesinde günlük hadiseleri Risale-i Nur penceresinden de bakarak çok güzel değerlendirir, bu görüşlerini dükkânına gelen insanlarla da yumuşak bir lisanla paylaşırdı.

Onu ziyarete gittiğimde ruhumda bir hafiflik hissederdim. İnsanı rahatlatan bir hali vardı. Her zaman güler yüzlü ve samimi davranırdı.

Bir ara İzmir’e geldiğinde, Çamdibi dersanemizde yapılan Risale-i Nur dersine iştirak ettik. Onun güzel anlatımı ile okuduğu Risale-i Nur dersini dinlemiştik. Bir iki sene evvel dükkânını kapatıp köyüne yerleşmişti. Daha sakin bir hayat sürmeye başladı. Arada telefonla görüşür, hatırlaşırdık.

Bu geçici âlemden güzel bir iz bırakarak, ebedi âlemdeki asıl vatanına göçtü. Çok sevdiği Üstadına ve Peygamberine (ASM) kavuşmak için berzah yolculuğuna çıktı. Allah rahmet eylesin.

“Ey bîçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, ‘Eyvah! Malımız harab olup, sa’yimiz heba oldu; şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik’ demeyiniz, feryad edip me’yus olmayınız... Çünkü sizin herşeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükâfatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zât-ı Zülcelal, sizi celb edip, yer altında muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki; hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almağa gidiyorsunuz.” (Mektubat, 20. Mektup)

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Mersin'de çocuk iftarı

    Hukukçular: Soykırımın suç ortağı olmayın

    Kutuplaştırma siyaseti kaybediyor

    Gelir adaletsizliğinde Avrupa’nın zirvesindeyiz

    İsraille ticareti durdurun

    'Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek İsrail politikamızda değişiklik olacak'

    'İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırıları kabul edilemez'

    İsrail istihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

    Aşağılık provokatör Norveç'ten de sınır dışı edilecek

    Fransız doktor Pitti: Gazze "açık hava toplama kampı"na benziyor

    Avukatların isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat!

    Trump, İsrail'i uyardı: Gazze'ye yönelik saldırıları bir an önce bitirin

    Beyaz Saray önünde "Gazze ile dayanışma" iftarı

    İngiltere'de hükümete bir çağrı daha: "İsrail'e silah satışını askıya al"

    Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı

    Büyük depremle sarsılan Tayvan, Çin'in yardım teklifini geri çevirdi

    Silah gönderen, suç ortağı olur

    Kur ve faizle ekonomi yönetilmez

    Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “İşte Hayatım”ı hâlâ okumadınız mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsraille ticareti durdurun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kayyım düzeni Van’da çöktü
    Misbah ERATİLLA

    Bayram Yüksel’in yükselişi
    Genel

    Gelir adaletsizliğinde Avrupa’nın zirvesindeyiz
    Cevher İLHAN

    Son “balkon konuşması”
    Genel

    Kutuplaştırma siyaseti kaybediyor
    Genel

    Hukukçular: Soykırımın suç ortağı olmayın
    Mehmet ÇETİN

    Kader tartışmaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.